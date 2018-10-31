На центральной улице Симферополя авария: город стал в пробках

СЕГОДНЯ 10:16 2018-10-31T10:20:04+03:00

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На одной из центральных улиц Симферополя произошла авария с участием двух легковых автомобилей. Это еще больше затруднило передвижение по крымской столице, которая стоит в пробках еще с начала осени.

Очевидцы в социальных сетях выложили фотографии, как на перекрестке улиц Гайдара и Гагарина столкнулись два автомобиля марки Lada и Matiz. Последний не выдержал силы удара и перевернулся на бок.

- Этот Matiz "летает" по городу, как Porsche, - написал один из пользователей.

Информации о пострадавших на данный момент нет.

Большая часть крымской столицы стоит в пробках. Фото: скрин из приложения "Яндекс. Карты"

На "Яндекс.Картах" этот участок города светится "красным", также затруднено движение на улицах: Севастопольская, Субхи, Киевская, Троллейбусная, Куйбышева, проспект Победы, Шмидта, Ленина.

Напомним, на трассе Армянск-Симферополь, недалеко от села Трактовое, в ДТП пострадали пять человек. Там столкнулись Mercedes Vito и Skoda Rapid.