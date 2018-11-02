Плюс три: в Симферополе из-за ремонта дорог на месяц закроют часть улиц
В Симферополе в связи с проведением капитального ремонта дорог введут ограничения по ряду городских улиц. А некоторые из них вообще закроют для проезда.
Как сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы, на перекрестке улиц Козлова и Севастопольская ограничат движение по полосам движения с 3 по 8 ноября.
Ограничения на улице Козлова. Фото: пресс-служба администрации Симферополя
КОНКРЕТНО
Закроют для проезда:
- Улицу Авиационную в обе стороны с 5 ноября по 1 декабря;
Ограничения на улице Авиационной. Фото: пресс-служба администрации Симферополя
- Улицу Чехова в обе стороны на участке от улицы Караимской до улицы Красноармейской с 3 до 30 ноября;
Ограничения на улице Чехова. Фото: пресс-службы администрации Симферополя
- Улицу 1-й Конной Армии в обе стороны на участке от улицы Севастопольской до улицы 60 лет Октября с 3 до 18 декабря.
Ограничения на улице 1-й Конной Армии. Фото: пресс-служба администрации Симферополя
В администрации попросили учитывать вводимые ограничения при планировании движения.
Кстати, в Симферополе для проезда открыли улицу Объездную. Там движение осуществляется в обе стороны.
Напомним, для ремонта улиц в крымской столицы привлекут большее количество людей и техники. Благодаря этому удасться ликвидировать отставания в графике.