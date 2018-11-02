2018-11-02T21:13:03+03:00
Недвижимость

Плюс три: в Симферополе из-за ремонта дорог на месяц закроют часть улиц

Ограничения начнут действовать с 3 ноября [карта]
Александра КОРШУНОВА
Поделиться:
В Симферополе закроют некоторые улицы для проездаВ Симферополе закроют некоторые улицы для проездаФото: Анастасия КУРДЮКОВА
Изменить размер текста:

В Симферополе в связи с проведением капитального ремонта дорог введут ограничения по ряду городских улиц. А некоторые из них вообще закроют для проезда.

Как сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы, на перекрестке улиц Козлова и Севастопольская ограничат движение по полосам движения с 3 по 8 ноября.

Ограничения на улице Козлова. Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Ограничения на улице Козлова. Фото: пресс-служба администрации Симферополя

КОНКРЕТНО

Закроют для проезда:

- Улицу Авиационную в обе стороны с 5 ноября по 1 декабря;

Ограничения на улице Авиационной. Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Ограничения на улице Авиационной. Фото: пресс-служба администрации Симферополя

- Улицу Чехова в обе стороны на участке от улицы Караимской до улицы Красноармейской с 3 до 30 ноября;

Ограничения на улице Чехова. Фото: пресс-службы администрации Симферополя

Ограничения на улице Чехова. Фото: пресс-службы администрации Симферополя

- Улицу 1-й Конной Армии в обе стороны на участке от улицы Севастопольской до улицы 60 лет Октября с 3 до 18 декабря.

Ограничения на улице 1-й Конной Армии. Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Ограничения на улице 1-й Конной Армии. Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В администрации попросили учитывать вводимые ограничения при планировании движения.

Кстати, в Симферополе для проезда открыли улицу Объездную. Там движение осуществляется в обе стороны.

Напомним, для ремонта улиц в крымской столицы привлекут большее количество людей и техники. Благодаря этому удасться ликвидировать отставания в графике.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Севастополе до 5 ноября ограничат движение транспорта
В октябре зарегистрировали три случая заболевания бешенством у собак
На очистку Симферополя от мусора направят около 20 миллионов рублей
Крымские пенсионеры 7 ноября смогут бесплатно посетить Никитский ботанический сад
Три тысячи крымских предприятий увеличили зарплаты своим сотрудникам
Противовоздушную оборону Крыма проверили самолеты и вертолеты Черноморского флота
В крымских горах потерялась женщина с трехлетним сыном
В Керчи на пожаре спасли пять человек
Часть Симферополя 2 ноября останется без света
В Феодосии мошенник подменял в магазине дорогие телефоны на дешевые
На зимний период в Крыму ввели запрет на вылов рыбы
Погода в Крыму на 2 ноября: сухо и тепло до +20
Симферополь получит новую технику для уборки мусора
Крым стал лучшим курортом для вегетарианцев
В Симферополе построят канализационный коллектор за 11 миллиардов рублей
Для ремонта симферопольских улиц привлекли больше техники и рабочих
Водитель иномарки сбил пассажира в Симферопольском районе и скрылся: поиск очевидцев
В Судаке изъяли 500 литров поддельного алкоголя
В Симферополе пройдет ярмарка: на продажу выставят 200 тонн продукции
В Симферопольском районе легковушка врезалась в столб и загорелась
Пострадавших в керченской трагедии привезут в Крым из Краснодарского края
В Крыму потерялась пожилая любительница грибов и путешественница из Москвы
На Украине началась расследование против чиновника, который показал карту с российским Крымом
Последний месяц осени: 1 ноября в Крыму днем до +19