Плюс три: в Симферополе из-за ремонта дорог на месяц закроют часть улиц

2 Нояб. 16:36 2018-11-02T21:13:03+03:00

В Симферополе закроют некоторые улицы для проезда Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

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В Симферополе в связи с проведением капитального ремонта дорог введут ограничения по ряду городских улиц. А некоторые из них вообще закроют для проезда.

Как сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы, на перекрестке улиц Козлова и Севастопольская ограничат движение по полосам движения с 3 по 8 ноября.

Ограничения на улице Козлова. Фото: пресс-служба администрации Симферополя

КОНКРЕТНО

Закроют для проезда:

- Улицу Авиационную в обе стороны с 5 ноября по 1 декабря;

Ограничения на улице Авиационной. Фото: пресс-служба администрации Симферополя

- Улицу Чехова в обе стороны на участке от улицы Караимской до улицы Красноармейской с 3 до 30 ноября;

Ограничения на улице Чехова. Фото: пресс-службы администрации Симферополя

- Улицу 1-й Конной Армии в обе стороны на участке от улицы Севастопольской до улицы 60 лет Октября с 3 до 18 декабря.

Ограничения на улице 1-й Конной Армии. Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В администрации попросили учитывать вводимые ограничения при планировании движения.

Кстати, в Симферополе для проезда открыли улицу Объездную. Там движение осуществляется в обе стороны.

Напомним, для ремонта улиц в крымской столицы привлекут большее количество людей и техники. Благодаря этому удасться ликвидировать отставания в графике.