2018-11-06T16:06:03+03:00
Происшествия

В феодосийском лесу перевернулся УАЗ с пассажирами

К счастью, никто не пострадал
Александра КОРШУНОВА
Поделиться:
На горной дороге перевернулся УАЗ. Фото: пресс-служба МЧС КрымаНа горной дороге перевернулся УАЗ. Фото: пресс-служба МЧС Крыма
Изменить размер текста:

В понедельник, 5 ноября, на пульт спасателей поступило сообщение о том, что водитель автомобиля УАЗ не справился с управлением на лесной дороге и перевернулся в "Суатскую балку". Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.

На место происшествия прибыли сотрудники чрезвычайного ведомства. Они эвакуировали машину с помощью келажного оборудования и автомобильной лебедки. К счастью, никто из пассажиров не пострадал и в медицинской помощи не нуждался.

Кроме того, в этот же день на трассе «Симферополь-Феодоси» произошла авария с участием двух легковых автомобилей марок ВАЗ-2106 и Renault.

В результате происшествия пострадало два человека.

- Спасатели с помощью специализированного гидравлического оборудования провели деблокацию водителя, оказали ему первую помощь и передали сотрудникам скорой медицинской помощи, - сообщили в МЧС.

После этого пострадавших госпитализировали в Старокрымскую больницу. А сотрудники чрезвычайного ведомства предприняли противопожарные меры.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Минкультуры РФ попросило Францию ухаживать за кладбищем своих солдат в Севастополе
В Симферополе готовят новую схему движения маршруток
При строительстве аэропорта в Севастополе нашли авиабомбу
Более 200 тысяч экземпляров: марка с изображением Крымского моста вышла в обращение
В Гагаринском парке Симферополя вырубили старые ивы, чтобы посадить новые
На проспекте Кирова в Симферополе начали укладывать второй слой асфальта
На керченском заводе «Залив» готовы корпуса двух морских танкеров
Житель Красногвардейского района прятал три килограмма конопли в зерновой бочке
В Севастополь из Средиземного моря возвращается ракетный корабль
В районе Ялты турист сорвался со скалы
Крымские врачи выписали трех пострадавших в керченском колледже
Часть Симферополя осталась без света
В Симферополе выкрали вещи из камеры хранения в торговом центре
Погода в Крыму на 6 ноября: ветер и тепло до +17
В Симферополе из-за ремонта улиц изменили схему движения 7 автобусов
В Керчи нашли и обезвредили авиабомбу
В Севастополе за проект стоянки яхт готовы отдать 339 миллионов рублей
3D-стела и яркая подсветка: В Керчи завершается реконструкция Комсомольского парка
В Крыму спасли трех туристов