В феодосийском лесу перевернулся УАЗ с пассажирами

СЕГОДНЯ 16:05 2018-11-06T16:06:03+03:00

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В понедельник, 5 ноября, на пульт спасателей поступило сообщение о том, что водитель автомобиля УАЗ не справился с управлением на лесной дороге и перевернулся в "Суатскую балку". Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.

На место происшествия прибыли сотрудники чрезвычайного ведомства. Они эвакуировали машину с помощью келажного оборудования и автомобильной лебедки. К счастью, никто из пассажиров не пострадал и в медицинской помощи не нуждался.

Кроме того, в этот же день на трассе «Симферополь-Феодоси» произошла авария с участием двух легковых автомобилей марок ВАЗ-2106 и Renault.

В результате происшествия пострадало два человека.

- Спасатели с помощью специализированного гидравлического оборудования провели деблокацию водителя, оказали ему первую помощь и передали сотрудникам скорой медицинской помощи, - сообщили в МЧС.

После этого пострадавших госпитализировали в Старокрымскую больницу. А сотрудники чрезвычайного ведомства предприняли противопожарные меры.