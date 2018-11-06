В феодосийском лесу перевернулся УАЗ с пассажирами
В понедельник, 5 ноября, на пульт спасателей поступило сообщение о том, что водитель автомобиля УАЗ не справился с управлением на лесной дороге и перевернулся в "Суатскую балку". Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.
На место происшествия прибыли сотрудники чрезвычайного ведомства. Они эвакуировали машину с помощью келажного оборудования и автомобильной лебедки. К счастью, никто из пассажиров не пострадал и в медицинской помощи не нуждался.
Кроме того, в этот же день на трассе «Симферополь-Феодоси» произошла авария с участием двух легковых автомобилей марок ВАЗ-2106 и Renault.
В результате происшествия пострадало два человека.
- Спасатели с помощью специализированного гидравлического оборудования провели деблокацию водителя, оказали ему первую помощь и передали сотрудникам скорой медицинской помощи, - сообщили в МЧС.
После этого пострадавших госпитализировали в Старокрымскую больницу. А сотрудники чрезвычайного ведомства предприняли противопожарные меры.