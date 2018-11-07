"Добираемся на общественном транспорте": Сергей Аксенов пересадит чиновников на маршрутки

7 Нояб. 17:40 2018-11-08T11:56:34+03:00

Глава Крыма хочет, чтобы они сформировали для себя "картину происходящего"

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Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что 8 ноября все чиновники пересядут на общественный транспорт. Они будут им пользоваться два раза в день в час пик – утром и вечером, когда люди едут с работы.

Как сообщили в пресс-службе главы Крыма, Аксенов хочет, чтобы они пообщались с людьми и "сформировали для себя картину происходящего".

- К сожалению, колоссальные пробки показывают, что добраться с конечной остановки в центр города в некоторых случаях занимает два часа. Большинство людей ходит пешком. С Куйбышевского рынка в сторону Каменки, на феодосийское направление практически невозможно уехать в час пик. На конечных остановках огромное скопление людей, - подчеркнул Аксенов.

Из-за массового ремонта дорог город превратился в сплошную пробку.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Кроме того, он возмущен ситуацией с ремонтом улиц и движением общественного транспорта в крымской столице. Поэтому он запретил перекрывать новые улицы до окончания текущих ремонтных работ.

Как сообщили в пресс-службе Аксенова, в ГИБДД рассказали, что перекрытия улиц с ними согласованы не были.