Пожар в Армянске уничтожил 55 тонн пшеницы и 200 килограммов семян
Склад загорелся вечером 7 ноября
Пожар в АрмянскеФото: Ирина КОНДРАШЕВА
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Вечером в среду, 7 ноября, в Армянске загорелся склад с зерном. Общая площадь возгорания составила около 1000 квадратных метров.
Пожар на складе в АрмянскеФото: Ирина КОНДРАШЕВА
Около 12 часов ночи пожар был полностью ликвидирован.
Огнем уничтожено около тысячи тюков сена, 55 тонн пшеницы, тонна ячменя, 200 килограммов семян.
В настоящее время устанавливается размер материального ущерба.
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