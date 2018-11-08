2018-11-08T17:54:57+03:00
Общество

Пожар в Армянске уничтожил 55 тонн пшеницы и 200 килограммов семян

Склад загорелся вечером 7 ноября
Александра КОРШУНОВА
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Пожар в АрмянскеПожар в АрмянскеФото: Ирина КОНДРАШЕВА
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Вечером в среду, 7 ноября, в Армянске загорелся склад с зерном. Общая площадь возгорания составила около 1000 квадратных метров.

Пожар на складе в Армянске Фото: Ирина КОНДРАШЕВА

Пожар на складе в АрмянскеФото: Ирина КОНДРАШЕВА

Около 12 часов ночи пожар был полностью ликвидирован.

Огнем уничтожено около тысячи тюков сена, 55 тонн пшеницы, тонна ячменя, 200 килограммов семян.

В настоящее время устанавливается размер материального ущерба.

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