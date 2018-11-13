В Крыму 13 ноября выпал первый снег

СЕГОДНЯ 09:26 2018-11-13T09:39:51+03:00

В Крыму выпал первый снег. Фото: Асан Якубов/Автопарнер Крым/Вконтакте

С утра столбик термометра на полуострове опустился до - 1

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Во вторник, 13 ноября, в Крыму выпал первый снег, при этом столбик термометра опустился до -1 градуса.

В социальной сети Вконтакте жители Старого Крыма выложили фотографии, на которых видно, что вся земля покрыта белым пушистым снегом.

А в крымской столице с самого утра все крыши машин окрылись легким слоем первого ноябрьского снега.

Кто-то позитивно встретил снег в ноябре Фото: Олег Шульга/Автопарнер Крым/Вконтакте

- Начался зим, - окрестили первый снег подписчики группы "Автопарнер Крым".

В Крыму выпал первый снег. Фото: Владимир Картан/Автопарнер Крым/Вконтакте

На Ангарском перевале также выпал снег и говорят, что начались вопросы о том, можно ли там безопасно проехать.

- Снег мокрый идет. Дорога мокрая. Всех с первым снегом! – поздравила подписчица пользователей.

В Крыму выпал первый снег. Фото: Асан Якубов/Автопарнер Крым/Вконтакте

Напомним, в МЧС прогнозировали первый снег на 14 и 15 ноября. Резкое похолодание связано с приходом на полуостров Атлантического циклона.