В Крыму 13 ноября выпал первый снег
Во вторник, 13 ноября, в Крыму выпал первый снег, при этом столбик термометра опустился до -1 градуса.
В социальной сети Вконтакте жители Старого Крыма выложили фотографии, на которых видно, что вся земля покрыта белым пушистым снегом.
А в крымской столице с самого утра все крыши машин окрылись легким слоем первого ноябрьского снега.
Кто-то позитивно встретил снег в ноябре Фото: Олег Шульга/Автопарнер Крым/Вконтакте
- Начался зим, - окрестили первый снег подписчики группы "Автопарнер Крым".
В Крыму выпал первый снег. Фото: Владимир Картан/Автопарнер Крым/Вконтакте
На Ангарском перевале также выпал снег и говорят, что начались вопросы о том, можно ли там безопасно проехать.
- Снег мокрый идет. Дорога мокрая. Всех с первым снегом! – поздравила подписчица пользователей.
В Крыму выпал первый снег. Фото: Асан Якубов/Автопарнер Крым/Вконтакте
Напомним, в МЧС прогнозировали первый снег на 14 и 15 ноября. Резкое похолодание связано с приходом на полуостров Атлантического циклона.