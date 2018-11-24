"Черная пятница": крымские водители выстроились в очередь за бензином
Вечером и ночью 23 ноября на заправках крымской столицы царил настоящий ажиотаж. Водители в прямом смысле выстроились в очередь за дешевым горючем.
По информации из социальных сетей, стоимость бензина упала почти вдвое - до 23 рублей за литр.
- В прошлый раз, друг на эту акцию попал, сказал, давали, сколько влезло, залил полный бак и канистру, - рассказывает подписчица.
Точно такая же "распродажа" прошла и в Севастополе. Но там она закончилась бурным выяснением отношений.
Очередь на одной из севастопольских заправок. Фото: Вконтакте/Автопартнер Крым/Владимир Шаматрин
- Распродажа топлива на заправке, "черная пятница", Севастополь (Хрусталева). Люди в очереди, успели поругаться, поорать на друг друга почти подрались. Халява... - написал один из подписчиков группы "Автопартнер Крым".
А в Феодосии, поделились участники, все прошло без конфликтов.
- У нас в Феодосии все четко оперативно, без скандала. Участвую второй год, - отметила девушка.