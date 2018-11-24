2018-11-24T14:42:53+03:00
Общество

"Черная пятница": крымские водители выстроились в очередь за бензином

Топливо продавали почти на 50% дешевле
Александра КОРШУНОВА
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Вот так занимали очередь крымские водители за дешевым топливом. Фото: Вконтакте/Автопартнер Крым/Дмитрий КуликовскийВот так занимали очередь крымские водители за дешевым топливом. Фото: Вконтакте/Автопартнер Крым/Дмитрий Куликовский
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Вечером и ночью 23 ноября на заправках крымской столицы царил настоящий ажиотаж. Водители в прямом смысле выстроились в очередь за дешевым горючем.

По информации из социальных сетей, стоимость бензина упала почти вдвое - до 23 рублей за литр.

- В прошлый раз, друг на эту акцию попал, сказал, давали, сколько влезло, залил полный бак и канистру, - рассказывает подписчица.

Точно такая же "распродажа" прошла и в Севастополе. Но там она закончилась бурным выяснением отношений.

Очередь на одной из севастопольских заправок. Фото: Вконтакте/Автопартнер Крым/Владимир Шаматрин

Очередь на одной из севастопольских заправок. Фото: Вконтакте/Автопартнер Крым/Владимир Шаматрин

- Распродажа топлива на заправке, "черная пятница", Севастополь (Хрусталева). Люди в очереди, успели поругаться, поорать на друг друга почти подрались. Халява... - написал один из подписчиков группы "Автопартнер Крым".

А в Феодосии, поделились участники, все прошло без конфликтов.

- У нас в Феодосии все четко оперативно, без скандала. Участвую второй год, - отметила девушка.

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