2018-11-26T18:23:39+03:00
Общество

В центре Симферополя за день до ливня помыли плитку

Коммунальщики до блеска начищали ул. Пушкина
Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
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Ул. Пушкина мыли 26 ноября.Ул. Пушкина мыли 26 ноября.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
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В Симферополе коммунальщики решили помыть плитку на ул. Пушкина. 26 ноября красной лентой рабочие перегородили участок от пересечения ул. Горького и ул. Пушкина до кинотеатра «Спартак».

- Посреди пешеходной зоны стояла машина с канистрами воды, один из трех рабочих сбивал грязь с плитки водой. Мокрый тротуар смотрелся даже красиво, как на картинках проекта, который чиновники показывали перед реконструкцией центра. Но когда плитка подсохла, снова стала тусклой и блеклой, - говорят прохожие.

Рабочую зону перетянули красной лентой. Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Рабочую зону перетянули красной лентой.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Некоторые горожане с любопытством смотрели, чем занимаются рабочие, хвалили их. Другие ворчали, мол, зачем сейчас мыть улицу, если 27 ноября синоптики прогнозируют дожди.

- Какой смысл сейчас чистить тротуар, если завтра дожди пойдут. Деньги некуда девать?- недоумевают горожане.

Напомним, в Крым 27 ноября придет непогода, на полуостров обрушатся сильные дожди и снег.

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