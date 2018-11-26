В центре Симферополя за день до ливня помыли плитку
В Симферополе коммунальщики решили помыть плитку на ул. Пушкина. 26 ноября красной лентой рабочие перегородили участок от пересечения ул. Горького и ул. Пушкина до кинотеатра «Спартак».
- Посреди пешеходной зоны стояла машина с канистрами воды, один из трех рабочих сбивал грязь с плитки водой. Мокрый тротуар смотрелся даже красиво, как на картинках проекта, который чиновники показывали перед реконструкцией центра. Но когда плитка подсохла, снова стала тусклой и блеклой, - говорят прохожие.
Рабочую зону перетянули красной лентой.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
Некоторые горожане с любопытством смотрели, чем занимаются рабочие, хвалили их. Другие ворчали, мол, зачем сейчас мыть улицу, если 27 ноября синоптики прогнозируют дожди.
- Какой смысл сейчас чистить тротуар, если завтра дожди пойдут. Деньги некуда девать?- недоумевают горожане.
Напомним, в Крым 27 ноября придет непогода, на полуостров обрушатся сильные дожди и снег.