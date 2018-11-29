2018-11-29T15:47:15+03:00
Общество

В "Херсонесе Таврическом" появится первая виртуальная экспозиция

Всего на развитие музея выделили 13 миллионов рублей
Александра КОРШУНОВА
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На оснащения музея "Херсонес Таврический" направили 13 миллионов рублей. Фото: пресс-службе музеяНа оснащения музея "Херсонес Таврический" направили 13 миллионов рублей. Фото: пресс-службе музея
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На оснащенность музея-заповедника "Херсонес Таврический" выделили 13 миллионов рублей. Они направлены в рамках субсидии от Минкультуры РФ, сообщили в пресс-службе музея.

Сотрудники уже купили мобильную систему 3D-сканирования и графическую рабочую станцию. Ее использовали для создания первой виртуальной экспозиции заповедника.

Также новое оборудование поможет качество оцифровки музейных предметов.

Микроскопы в "Херсонесе Таврическом". Фото: пресс-служба музея

Микроскопы в "Херсонесе Таврическом". Фото: пресс-служба музея

Кроме того, закупили микроскопы для реставрационных мастерских музея. Их покупка важная еще с той точки зрения, что сейчас присутствуют некие особенности реставрации предметов с раскопок севастопольского участка федеральной трассы "Таврида".

А для библиотеки музея дополнительно приобрели машину автоматического обеспыливания.

Машина автоматического обеспыливания. Фото: пресс-служба музея

Машина автоматического обеспыливания. Фото: пресс-служба музея

Кстати, новую дорогу к заповеднику "Херсонес Таврический" построят за 40 миллионов рублей. Средства планиурется выделить из бюджета Севастополя.

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