В "Херсонесе Таврическом" появится первая виртуальная экспозиция
На оснащенность музея-заповедника "Херсонес Таврический" выделили 13 миллионов рублей. Они направлены в рамках субсидии от Минкультуры РФ, сообщили в пресс-службе музея.
Сотрудники уже купили мобильную систему 3D-сканирования и графическую рабочую станцию. Ее использовали для создания первой виртуальной экспозиции заповедника.
Также новое оборудование поможет качество оцифровки музейных предметов.
Микроскопы в "Херсонесе Таврическом". Фото: пресс-служба музея
Кроме того, закупили микроскопы для реставрационных мастерских музея. Их покупка важная еще с той точки зрения, что сейчас присутствуют некие особенности реставрации предметов с раскопок севастопольского участка федеральной трассы "Таврида".
А для библиотеки музея дополнительно приобрели машину автоматического обеспыливания.
Машина автоматического обеспыливания. Фото: пресс-служба музея
Кстати, новую дорогу к заповеднику "Херсонес Таврический" построят за 40 миллионов рублей. Средства планиурется выделить из бюджета Севастополя.