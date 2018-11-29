У крымчан осталось 4 дня на оплату транспортного налога

СЕГОДНЯ 18:06 2018-11-29T18:15:03+03:00

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Если вы еще не заплатили налог за своих «железных коней», самое время поторопиться. 3 декабря - последний день, когда можно оплатить счета и не нарваться на пеню.

Всего в этом году жителям полуострова направили около 400 тысяч налоговых уведомлений. Если письмо с квитанцией до вас не дошло, зайдите в личный кабинет на сайте УФНС. 118 тысяч уведомлений разослали в электронном виде. Если и там не найдете документа, тогда нужно идти в налоговую.

В этом году планируется собрать более 370 млн рублей транспортного налога, что на четверть больше, чем в 2017 году. Оплатить налог должны почти 314 тысяч человек. В собственности у них находятся около 410 тысяч машин, мотоциклов, катеров, самолетов. Кстати, владельцев транспортных средств в этом году в Крыму стало больше на 16%.

Если не получили уведомление об оплате по почте, ищите квитанцию в личном кабинете на сайте налоговой.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Кстати, 3 декабря также крайний срок и для оплаты земельного налога. Уведомления об оплате земельного налога в Крыму получили больше 200 тысяч человек.

- По состоянию на 23 ноября, в бюджет поступило 204,6 млн рублей, по земельному налогу - 66,4 млн рублей, - сообщили в УФНС по РК.