2018-11-30T15:45:12+03:00
Общество

В Керчи загорелся мебельный склад

Сейчас там работают спасатели
Александра КОРШУНОВА
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В Керчи загорелся мебельный склад. Фото: Андрей СпунВ Керчи загорелся мебельный склад. Фото: Андрей Спун
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В Керчи загорелся мебельный склад, который находится на улице Еременко. Туда сразу выехали сотрудники МЧС России по Крыму.

Спасатели тушат пожар в Керчи. Фото: Андрей Спун

Спасатели тушат пожар в Керчи. Фото: Андрей Спун

Выяснилось, что площадь пожара составляет 250 квадратных метров. К счастью, пострадавших нет.

Сейчас на месте происшествия работают пожарно-спасательные части.

Пожар на мебельном складе. Фото: Анастасия Павлишина

Пожар на мебельном складе. Фото: Анастасия Павлишина

К ликвидации пожара привлекли 29 человек и 8 единиц техники.

Пожар на мебельном складе. Фото: Анастасия Павлишина

Пожар на мебельном складе. Фото: Анастасия Павлишина

В социальных сетях пишут, что в магазине загорелась проводка, а сильный ветер только распостранил огонь.

В Керчи загорелся мебельный склад. Фото: Андрей Спун

В Керчи загорелся мебельный склад. Фото: Андрей Спун

По информации Керчь.Инфо провод закоротило из-за дождя, сейчас сотрудников склада допрашивают правоохранительные органы.

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