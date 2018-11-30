В Керчи загорелся мебельный склад
В Керчи загорелся мебельный склад, который находится на улице Еременко. Туда сразу выехали сотрудники МЧС России по Крыму.
Спасатели тушат пожар в Керчи. Фото: Андрей Спун
Выяснилось, что площадь пожара составляет 250 квадратных метров. К счастью, пострадавших нет.
Сейчас на месте происшествия работают пожарно-спасательные части.
Пожар на мебельном складе. Фото: Анастасия Павлишина
К ликвидации пожара привлекли 29 человек и 8 единиц техники.
Пожар на мебельном складе. Фото: Анастасия Павлишина
В социальных сетях пишут, что в магазине загорелась проводка, а сильный ветер только распостранил огонь.
В Керчи загорелся мебельный склад. Фото: Андрей Спун
По информации Керчь.Инфо провод закоротило из-за дождя, сейчас сотрудников склада допрашивают правоохранительные органы.