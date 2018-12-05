В Евпатории создадут новые зеленые зоны и расширят сквер на улице Гоголя

5 Дек. 10:53 2018-12-05T11:16:36+03:00

В городе уже даже разработали специальную концепцию

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На заседании Общественного совета в Евпатории принято решение о том, что строить новые объекте в городе нужно только "с учетом особенностей градостроительного зонирования".

Уже даже разработана концепция "Формирование рекреационно-просветительского комплекса".

- Она включает в себя ситуационные схемы, технико-экономическую характеристику и эскизные предложения по скверам Гоголя и Кирова, зданиям "Дача Альпийская Роза" и "Курортная библиотека", - указано в сообщении.

Такая концепция уже одобрена главой Крыма. И предложено сформировать зеленую зону вдоль набережной имени Горького между улицами Токарева и Санаторской.

Кроме того, планируется расширить зону по улице Гоголя в районе сквера.

- Принято решение ходатайствовать о создании особо архитектруно-планировочной зоны по набережной Горького от улиц Фрунзе до Дувановской, - отметили в городском совете.