В Евпатории создадут новые зеленые зоны и расширят сквер на улице Гоголя
На заседании Общественного совета в Евпатории принято решение о том, что строить новые объекте в городе нужно только "с учетом особенностей градостроительного зонирования".
Уже даже разработана концепция "Формирование рекреационно-просветительского комплекса".
- Она включает в себя ситуационные схемы, технико-экономическую характеристику и эскизные предложения по скверам Гоголя и Кирова, зданиям "Дача Альпийская Роза" и "Курортная библиотека", - указано в сообщении.
Такая концепция уже одобрена главой Крыма. И предложено сформировать зеленую зону вдоль набережной имени Горького между улицами Токарева и Санаторской.
Кроме того, планируется расширить зону по улице Гоголя в районе сквера.
- Принято решение ходатайствовать о создании особо архитектруно-планировочной зоны по набережной Горького от улиц Фрунзе до Дувановской, - отметили в городском совете.