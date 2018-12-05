2018-12-05T17:03:19+03:00
Общество

Аэропорту Симферополь официально присвоили имя художника Ивана Айвазовского

"За" проголосовали 53% крымчан
Надежда ДАЦЮК
Поделиться:
Комментарии: comments2
Новый терминал принимает пассажиров с 16 апреля 2018 года.Новый терминал принимает пассажиров с 16 апреля 2018 года.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
Изменить размер текста:

Аэропорт Симферополь официально получил имя выдающегося художника Ивана Айвазовского. Итоги конкурса «Великие имена России» были подведены 4 декабря.

- Нам, безусловно, важен и приятен тот факт, что международный аэропорт Симферополь теперь носит имя великого художника, жителя Крыма Ивана Константиновича Айвазовского. Терминал нашего аэропорта построен в виде волны. Эта концепция перекликается с работами художника. И теперь мы, конечно, будем отражать присвоенное нам имя и в корпоративном стиле и во внутренней дизайн-концепции здания, - сообщил директор аэропорта Евгений Плаксин.

По его словам, в аэропорту может появиться оригинал одной из картин Айвазовского, если министерство культуры и галерея примут такое решение.

Участие в голосовании за имя аэропорта Симферополь приняли более 270 000 человек. 53% голосов отдано за присвоение аэропорту Симферополь имени Ивана Айвазовского.

Проект «Великие имена России» стартовал в середине октября. Аэропортам России присваивались имена великих соотечественников. Проголосовать за понравившийся вариант можно было онлайн на сайте проекта, отправкой смс-сообщения или заполнив анкету в СМИ и на борту самолета.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Севастополе продавец заплатил за некачественный телефон 188 тысяч рублей
Двое мужчин отравились угарным газом в гараже в Севастополе
600 абонентов под Симферополем все еще сидят без света
В Крыму к концу 2018 года прогнозируют исполнение ФЦП на 93%
В Крыму нашли 800 бутылок поддельного алкоголя
Погода в Крыму на 20 декабря: днем до +5 и сильный ветер
Жители Симферополя и района остались без света из-за нарушения на линии
На трассе «Симферополь-Армянск» перевернулся военный грузовик
В симферопольском «Старом городе» хотят снести ветхое жилье
В центре Симферополя водитель троллейбуса сбил пешехода
В Крыму у 230 населенных пунктов утверждены генеральные планы
Верховный суд Крыма уменьшил срок ареста моряка ВМСУ на один день
На набережной Ялты в девятый раз пройдет парад Дедов Морозов