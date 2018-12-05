Аэропорту Симферополь официально присвоили имя художника Ивана Айвазовского

5 Дек. 13:09 2018-12-05T17:03:19+03:00

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Аэропорт Симферополь официально получил имя выдающегося художника Ивана Айвазовского. Итоги конкурса «Великие имена России» были подведены 4 декабря.

- Нам, безусловно, важен и приятен тот факт, что международный аэропорт Симферополь теперь носит имя великого художника, жителя Крыма Ивана Константиновича Айвазовского. Терминал нашего аэропорта построен в виде волны. Эта концепция перекликается с работами художника. И теперь мы, конечно, будем отражать присвоенное нам имя и в корпоративном стиле и во внутренней дизайн-концепции здания, - сообщил директор аэропорта Евгений Плаксин.

По его словам, в аэропорту может появиться оригинал одной из картин Айвазовского, если министерство культуры и галерея примут такое решение.

Участие в голосовании за имя аэропорта Симферополь приняли более 270 000 человек. 53% голосов отдано за присвоение аэропорту Симферополь имени Ивана Айвазовского.

Проект «Великие имена России» стартовал в середине октября. Аэропортам России присваивались имена великих соотечественников. Проголосовать за понравившийся вариант можно было онлайн на сайте проекта, отправкой смс-сообщения или заполнив анкету в СМИ и на борту самолета.