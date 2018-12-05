Московские бизнесмены хотят открыть в Ялте роботизированный бордель

5 Дек. 14:09 2018-12-05T14:09:04+03:00

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Московские предприниматели хотят открыть в Ялте роботизированный бордель.

- Приезжали коллеги из Москвы недели две назад, презентовали проект. Есть у них мысль открыть в Ялте такой центр, попробовать, - рассказал в эфире радио "Комсомольская правда - Крым" председатель правления Ассоциации предпринимателей Республики Крым и города Севастополя Александр Чернов.

Он объяснил, что публичный дом, где вместо "женщин с низкой социальной ответственностью" клиентов ждут роботы, оформляется в качестве "игрового центра для взрослых". В Москве уже такое заведение успешно работает.

- Интересное такое решение, когда заработок достаточно высокий, все честно, все законно и налогообложение по минимуму, - отметил Чернов. - Скорее всего, нам это не подойдет, у нас народ более традиционных взглядов, не настолько продвинутый.