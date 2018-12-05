2018-12-05T14:22:35+03:00
Общество

В Бахчисарайском районе загорелась мечеть

К счастью, обошлось без пострадавших
Александра КОРШУНОВА
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Из окна мечети заметили густой темный дым. Фото: пресс-служба МЧС РКИз окна мечети заметили густой темный дым. Фото: пресс-служба МЧС РК
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В Бахчисарайском районе, в селе Красный Мак, спасателям поступило сообщение о том, что из окна мечети идет дым. Туда сразу выехали пожарные.

Как сообщили в пресс-службе МЧС Крыма, по прибытии выяснилось, что загорелось газовое оборудование, которое находится в комнате для приготовления пищи.

На тот момент существовала угроза быстрого распространения огня на все помещение.

- Специалисты предприняли меры по отключению газа, в результате чего возгорание было ликвидировано, - добавили в пресс-службе МЧС.

Также вызвали и газовую службу. Площадь возгорания составила 1 квадратный метр, пострадавших нет.

Сейчас причины возгорания выясняют эксперты.

Министр чрезвычайных ситуаций Крыма Сергей Шахов отметил, что причиной возгораний является "халатное отношение населения к правилам использования газовых приборов".

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