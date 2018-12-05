В Бахчисарайском районе загорелась мечеть
В Бахчисарайском районе, в селе Красный Мак, спасателям поступило сообщение о том, что из окна мечети идет дым. Туда сразу выехали пожарные.
Как сообщили в пресс-службе МЧС Крыма, по прибытии выяснилось, что загорелось газовое оборудование, которое находится в комнате для приготовления пищи.
На тот момент существовала угроза быстрого распространения огня на все помещение.
- Специалисты предприняли меры по отключению газа, в результате чего возгорание было ликвидировано, - добавили в пресс-службе МЧС.
Также вызвали и газовую службу. Площадь возгорания составила 1 квадратный метр, пострадавших нет.
Сейчас причины возгорания выясняют эксперты.
Министр чрезвычайных ситуаций Крыма Сергей Шахов отметил, что причиной возгораний является "халатное отношение населения к правилам использования газовых приборов".