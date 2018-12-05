Первый в Крыму музей рыболовства открылся в Крыму
Первый и пока единственный в Крыму музей посвященный рыболовству открылся в Феодосии. Коллекция из 5 тысяч экземпляров из 56 стран мира собиралась 25 лет.
Ранее он тоже работал, но на общественных началах. А сейчас его перенесли в другое место, благоустроили и добавили экспонатов в коллекцию.
Как сообщает Туристический портал Крыма, гостям расскажут о рыболовстве: начиная от истоков, заканчивая историей, которая происходит уже в наши дни.
- Помимо исторических фактов, удивим коллекцией необычных предметов интерьера, украшений и монет с изображением рыб и рыбаков, собранной по всему свету, - отметили организаторы музея.
Кстати, музей создан на основе коллекции Михаила Куманцова. Это феодосиец, который посвятил рыболовству всю свою жизнь.
КОНКРЕТНО
С 1 декабря 2018 года музей работает в тестовом режиме
Пятница, суббота, воскресенье: 11:00 – 17:00
Организованные экскурсии стартуют в 12:00, 13:00, 15:00 и 16:00
Время работы на зимних каникулах:
2 – 8 января 2019 - каждый день.
Все вопросы по телефону: +7 978 702-16-10
Адрес: Республика Крым, Феодосия, проспект Айвазовского 45/7.