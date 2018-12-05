Первый в Крыму музей рыболовства открылся в Крыму

5 Дек. 15:39 2018-12-06T12:06:07+03:00

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Первый и пока единственный в Крыму музей посвященный рыболовству открылся в Феодосии. Коллекция из 5 тысяч экземпляров из 56 стран мира собиралась 25 лет.

Ранее он тоже работал, но на общественных началах. А сейчас его перенесли в другое место, благоустроили и добавили экспонатов в коллекцию.

Как сообщает Туристический портал Крыма, гостям расскажут о рыболовстве: начиная от истоков, заканчивая историей, которая происходит уже в наши дни.

- Помимо исторических фактов, удивим коллекцией необычных предметов интерьера, украшений и монет с изображением рыб и рыбаков, собранной по всему свету, - отметили организаторы музея.

Кстати, музей создан на основе коллекции Михаила Куманцова. Это феодосиец, который посвятил рыболовству всю свою жизнь.

КОНКРЕТНО

С 1 декабря 2018 года музей работает в тестовом режиме

Пятница, суббота, воскресенье: 11:00 – 17:00

Организованные экскурсии стартуют в 12:00, 13:00, 15:00 и 16:00

Время работы на зимних каникулах:

2 – 8 января 2019 - каждый день.

Все вопросы по телефону: +7 978 702-16-10

Адрес: Республика Крым, Феодосия, проспект Айвазовского 45/7.