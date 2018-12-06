2018-12-06T14:25:00+03:00
Общество

В Крыму за экстремизм в соцсетях задержали адвоката запрещенной организации Хизб ут-Тахрир*

Предварительная причина - пост в Интернете
Александра КОРШУНОВА
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В Крыму 6 декабря задержали адвоката Эмиля Курбединова, защищавшего членов запрещенной в РФ организации Хизб ут-Тахрир*.

По словам его коллеги Эдема Семедляева, предварительной причиной ареста стал "пост в социальных сетях".

- Сейчас я узнал, что моего коллегу, друга Эмиля Курбединова задержали сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД по Республике Крым. Бросив все дела, срочно выезжаю туда, чтобы ему помочь. Якобы причина задержания пост в социальных сетях, - отметил Семедляев.

СПРАВКА "КП"

*Хизб ут-Тахрир - запрещенная в России исламская террористическая организация. Она была создана в Палестине в 1953 году. Ее сторонники призывают к смещению правительств республик Центральной Азии и построению там "исламского халифата".

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