В Севастополь перейдет малый ракетный корабль «Орехово-Зуево»
Новый малый ракетный корабль «Орехово-Зуево» начал переход из Новороссийска в Севастополь. Там будет его постоянный пункт дислокации, сообщили в Черноморском флоте РФ.
В Новороссийске он выполнил все государственные испытания.
Кстати, торжественный подъем Военно-морского флага на корабле и прием его в состав ВМФ запланирован в декабре.
Церемония пройдет в Севастополе.
СПРАВКА "КП"
Малый ракетный корабль «Орехово-Зуево» - многоцелевой корабль, оснащен современным образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения.
Корабли этого проекта (серия «Буян-М») оборудованы высокоточным ракетным оружием большой дальности.
Его основное назначение - охрана и защита морской экономической зоны государства.
Кстати, в Севастополь прибыл новый патрульный корабль "Дмитрий Рогачев". В городе-герое он прибыл на очередне испытания.