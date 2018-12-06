2018-12-06T16:38:58+03:00
Общество

В Севастополь перейдет малый ракетный корабль «Орехово-Зуево»

Он будет охранять и защищать «морскую экономическую зону государства»
Александра КОРШУНОВА
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Новый малый ракетный корабль «Орехово-Зуево» начал переход из Новороссийска в Севастополь. Там будет его постоянный пункт дислокации, сообщили в Черноморском флоте РФ.

В Новороссийске он выполнил все государственные испытания.

Кстати, торжественный подъем Военно-морского флага на корабле и прием его в состав ВМФ запланирован в декабре.

Церемония пройдет в Севастополе.

СПРАВКА "КП"

Малый ракетный корабль «Орехово-Зуево» - многоцелевой корабль, оснащен современным образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения.

Корабли этого проекта (серия «Буян-М») оборудованы высокоточным ракетным оружием большой дальности.

Его основное назначение - охрана и защита морской экономической зоны государства.

Кстати, в Севастополь прибыл новый патрульный корабль "Дмитрий Рогачев". В городе-герое он прибыл на очередне испытания.

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