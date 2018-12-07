2018-12-07T11:22:28+03:00
Общество

Больше двух тысяч крабов, мидий и рыб, выловленных крымскими браконьерами, отпустили на волю

Нарушителям выписали штраф на 440 000 рублей
Надежда ДАЦЮК
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За месяц крымские пограничники выпустили на волю почти 2 250 выловленных браконьерами морских обитателей в водах Черного и Азовского морей – крабов, мидий и рыб.

Так, в конце ноября на рыболовецком судне, прибывшем с промысла на один из причалов Севастополя, пограничники обнаружили почти 22 килограмма хамсы и луфаря, которые не были внесены в судовой промысловый журнал.

На нарушителей заведено 54 административных материала, им выписаны штрафы на сумму 440 000 рублей, сообщили в пресс-службе погрануправления ФСБ по Крыму.

Браконьеры могли бы нанести ущерб в 125 000 рублей, если бы пограничники не выпустили живность в море. У них изъяли 260 ловушек и 20 сетей.

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