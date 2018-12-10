25 тонн спирта: В Крым незаконно завезли подделку

10 Дек. 15:30 2018-12-10T16:00:29+03:00

В Крым незаконно провезли 25 тонн спирта. Фото: скрин из видео пресс-службы УФСБ РФ по РК

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В Красногвардейском районе Крыма обнаружили 25 тонн этилового спирта. Оказалось, что контрафактную продукцию ввезли на полуостров незаконно, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Крыму.

Так, 8 декабря в селе Янтарном правоохранители задержали фуру. В ней под видом продуктов питания незаконно перевозили крупную партию спирта. Общая стоимость этой продукции составила более 3 миллионов рублей.

В этом же селе обнаружили и изъяли крупную партию контрафактного алкоголя, оборудование для его изготовления, а также упаковочная тара.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовных дел против виновных лиц.

В Крыму изъяли 25 тонн спирта.В Красногвардейском районе Крыма изъяли 25 тонн спирта. Его пытались провезти в республику незаконно, под видом продуктов питания. Видео: пресс-служба УФСБ России по Крыму и Севастополю

Напомним, не так давно в Крым по поддельным документам провезли 53 тонны спирта. После чего нарушители еще и продвали его на протяжении двух месяцев. Стоимость всего изъятого составила 3 миллиона рублей.