2018-12-10T19:06:43+03:00
Общество

В Крыму уволился министр строительства и архитектуры

Он написал заявление по собственному желанию
Надежда ДАЦЮК
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Министр строительства и архитектуры Крыма Сергей Кононов подал в отставку. Он написал заявление об увольнении по собственному желанию 10 декабря, сообщил вице-премьер РК Евгений Кабанов.

Он отметил, что такое кадровое решение связано с «предстоящей масштабной реструктуризацией минстроя РК» и сказал, что министерством поделана большая работа в строительной области по части вхождения Крыма в юридическую плоскость РФ.

Вице-премьер добавил, что в перспективе Службу капстроительства РК и минстрой объединят. Это необходимо для того, чтобы ведомства эффективно решали задачи и реализовывали программы ФЦП.

Новым министром строительства и архитектуры стал Никита Тарасов, согласно указу главы Крыма Сергея Аксенова от 7 декабря.

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