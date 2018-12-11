2018-12-11T14:13:16+03:00
Общество

«На троечку»: Аксенов недоволен ремонтом дорог в Симферополе

Никто из подрядчиков не оценил здраво свои силы
Александра КОРШУНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Глава Крыма раскритиковал ремонт работ в Симферополе. Фото: Facebook Сергея АксеноваГлава Крыма раскритиковал ремонт работ в Симферополе. Фото: Facebook Сергея Аксенова
Изменить размер текста:

Сергей Аксенов недоволен ремонтом дорог в Симферополе. Глава Крыма оценил его качество «на троечку» и отметил, что работы не примут до тех пор, пока подрядчики не доведут объекты до необходимых стандартов.

Он дополнил, что многие водители замечают, что на отремонтированных дорогах просто нет ливневок. А из-за дождей многие улицы просто затопило.

- Не примем (работы – прим. ред.) до тех пор, пока не будет ливневок, люков и так далее, пока все не будет приведено к стандартам. Над головой у каждого стоят контролирующие органы, проверяют качество выполняемой работы, - подчеркнул Аксенов.

Глава Крыма сетует, что крупные строительные компании не заходят на полуостров из-за небольших объемов работ и санкций. А местные подрядчики работают «как вредители».

- Растянули силы, нахватали себе объектов, не соразмерили свои возможности. Неужели у нас не найдется ни одного подрядчика в Крыму, который в состоянии сделать двести метров дороги в соответствии со всеми стандартами? – возмутился Аксенов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Севастополе продавец заплатил за некачественный телефон 188 тысяч рублей
Двое мужчин отравились угарным газом в гараже в Севастополе
600 абонентов под Симферополем все еще сидят без света
В Крыму к концу 2018 года прогнозируют исполнение ФЦП на 93%
В Крыму нашли 800 бутылок поддельного алкоголя
Погода в Крыму на 20 декабря: днем до +5 и сильный ветер
Жители Симферополя и района остались без света из-за нарушения на линии
На трассе «Симферополь-Армянск» перевернулся военный грузовик
В симферопольском «Старом городе» хотят снести ветхое жилье
В центре Симферополя водитель троллейбуса сбил пешехода
В Крыму у 230 населенных пунктов утверждены генеральные планы
Верховный суд Крыма уменьшил срок ареста моряка ВМСУ на один день
На набережной Ялты в девятый раз пройдет парад Дедов Морозов