«На троечку»: Аксенов недоволен ремонтом дорог в Симферополе

11 Дек. 14:13 2018-12-11T14:13:16+03:00

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Сергей Аксенов недоволен ремонтом дорог в Симферополе. Глава Крыма оценил его качество «на троечку» и отметил, что работы не примут до тех пор, пока подрядчики не доведут объекты до необходимых стандартов.

Он дополнил, что многие водители замечают, что на отремонтированных дорогах просто нет ливневок. А из-за дождей многие улицы просто затопило.

- Не примем (работы – прим. ред.) до тех пор, пока не будет ливневок, люков и так далее, пока все не будет приведено к стандартам. Над головой у каждого стоят контролирующие органы, проверяют качество выполняемой работы, - подчеркнул Аксенов.

Глава Крыма сетует, что крупные строительные компании не заходят на полуостров из-за небольших объемов работ и санкций. А местные подрядчики работают «как вредители».

- Растянули силы, нахватали себе объектов, не соразмерили свои возможности. Неужели у нас не найдется ни одного подрядчика в Крыму, который в состоянии сделать двести метров дороги в соответствии со всеми стандартами? – возмутился Аксенов.