2018-12-12T10:41:55+03:00
Общество

Из-за непогоды в Крыму без света остались 38 тысяч человек

Из них более 11 тысяч дети
Александра КОРШУНОВА
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В Крыму без света остались 38 тысяч жителейВ Крыму без света остались 38 тысяч жителейФото: Анастасия КУРДЮКОВА
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Непогода оставила без света около 38 тысяч крымчан. По состоянию на 9.00 без электроснабжения остаются 138 населенных пунктов, сообщили в пресс-службе МЧС РК.

Министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов отметил, что в связи с ухудшением погодных условий в ночь на 12 декабря произошли технологические нарушения «на объектах электросетевого хозяйства».

- По состоянию на 09:00 без электроснабжения остались 138 населенных пунктов. Всего 37 930 человек населения, из них 11 200 детей. Крымские энергетики предпринимают необходимые меры для восстановления работы энергообъектов и подачи электроэнергии потребителям - на местах работает 31 бригада, 31 единица техники, 76 человек, - отметил Шахов.

Больше всего отключений зафиксировано в Джанкойском, Красногвардейском и Нижнегорском районах.

- Аварийных ситуаций на потенциально-опасных объектах не допущено, - дополнил министр.

Работы осложняются еще и тем, что техника просто не может добраться к отдельным объектам из-за гололеда и мокрого снега.

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