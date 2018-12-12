Из-за непогоды в Крыму без света остались 38 тысяч человек
Непогода оставила без света около 38 тысяч крымчан. По состоянию на 9.00 без электроснабжения остаются 138 населенных пунктов, сообщили в пресс-службе МЧС РК.
Министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов отметил, что в связи с ухудшением погодных условий в ночь на 12 декабря произошли технологические нарушения «на объектах электросетевого хозяйства».
- По состоянию на 09:00 без электроснабжения остались 138 населенных пунктов. Всего 37 930 человек населения, из них 11 200 детей. Крымские энергетики предпринимают необходимые меры для восстановления работы энергообъектов и подачи электроэнергии потребителям - на местах работает 31 бригада, 31 единица техники, 76 человек, - отметил Шахов.
Больше всего отключений зафиксировано в Джанкойском, Красногвардейском и Нижнегорском районах.
- Аварийных ситуаций на потенциально-опасных объектах не допущено, - дополнил министр.
Работы осложняются еще и тем, что техника просто не может добраться к отдельным объектам из-за гололеда и мокрого снега.