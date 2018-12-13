2018-12-13T16:34:26+03:00
Происшествия

ОМОНовцы в Керчи задержали разбойника

Мужчина вместе с подельниками пробрался в частный дом, ограбил и избил хозяина
Анастасия ЖУКОВА
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Сотрудники ОМОН оказались рядом с местом преступленияСотрудники ОМОН оказались рядом с местом преступленияФото: Анастасия ЖУКОВА
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В Керчи омоновцы задержали разбойника, ограбившего частный дом.

Мужчина вместе с сообщниками пробрался в дом через окно. Воры начали собирать в сумки ценности, которые попадались на глаза. Вдруг домой вернулся хозяин и застал преступников прямо за незаконным деянием.

Грабители не захотели поднимать руки и отдавать краденое, избили хозяина дома и попытались скрыться. Не вышло: рядом случайно оказались бойцы ОМОНа.

Двоим росгвардейцам удалось задержать одного из троих разбойников, остальные тоже вскоре попали в руки правоохранителей.

Теперь трое - симферопольцы 26 и 40 лет вместе с 30-летним жителем города Саки - пойдут под суд. Уголовное дело возбуждено, их подозревают в разбойном нападении. Все трое на время следствия отправились в СИЗО, передает пресс-служба крымского главка Росгвардии.

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