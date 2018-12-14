В Крыму 14 декабря мокрый снег, дождь и до +8

14 Дек. 07:07 2018-12-14T07:07:39+03:00

В пятницу в Крыму ожидается мокрый снег Фото: Андрей Бороздин

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В Симферополе 14 декабря переменная облачность. Ночью местами небольшой мокрый снег, днем без осадков. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью около нуля, а днем +4…+6 градусов.

В Севастополе сегодня облачно. При этом ночью и утром ожидается небольшой дождь, днем без осадков. Ветер ночью юго-западный, днем западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью +3…+5 градусов, днем +6…+8 градусов.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Местами небольшой дождь. А ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью +2…+4°, днем +6…+8°.

В Керчи в пятницу ожидается переменная облачность. Временами небольшой дождь, мокрый снег. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью -1…+1 градусов, днем +5…+7°.