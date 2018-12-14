2018-12-14T12:07:01+03:00
Общество

Восемь сел в Красногвардейском районе остались без света

Специалисты работают круглосуточно для устранения аварий
Александра КОРШУНОВА
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В селах Красногвардейском районе Крыма зафиксировали новые повреждения электросетей из-за ветра. Энергетики уже восстановили шесть из них, сообщили в пресс-службе «Крымэнерго».

- Работы ведутся круглосуточно. По состоянию на 08:00 устраняется повреждение траверс на ВЛ 10 кВ, питающей село Новоекатериновка, ведется восстановление ЛЭП 10 кВ в селе Красный Партизан. Там сильный ветер сломал две опоры, минимум в пяти пролетах оборваны провода, повреждены изоляторы, - добавили в «Крымэнерго».

Также в период с 12 по 14 декабря в Красногвардейском районе зафиксировали 137 таких заявок. В пятницу, 14 декабря, поступило еще 15.

Сейчас восстановлено электроснабжение потребителей по 80 заявкам.

В аварийно-восстановительных работах задействованы 11 бригад предприятия «Крымэнерго» и 15 единиц спецтехники.

ВАЖНО

Сообщить об отсутствии электроснабжения можно на горячую линию ГУП РК «Крымэнерго» 8 800 50 60 007 (с мобильного), 0 800 50 60 007 (со стационарного).

Подать информацию об аварии можно также с помощью SMS на специально выделенный номер +7 978 993 69 51 (указывайте район, населенный пункт и точный адрес).

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