Власти Симферополя придумали, как решить проблему вывоза мусора в городе

14 Дек. 13:30 2018-12-14T13:30:02+03:00

Только 45% из физических лиц города заключили договоры на вывоз отходов Фото: Надежда ДАЦЮК

Изменить размер текста: A A

Временно исполняющая обязанности главы администрации Симферополя Наталья Маленко разъяснила, почему в городе существует проблема с вывозом мусора.

- Отсутствует техника, неправильно оборудованы контейнерные площадки, нет той периодичности, которая необходима. Также отсутствует системная работа с населением по заключению договоров на вывоз твердых коммунальных отходов, - сообщила Маленко.

По ее словам, только 45% из всех физических и 65% юридических лиц заключили договоры на вывоз твердых коммунальных отходов.

- Нам предстоит серьезная работа в этом направлении, поскольку с 1 января начинает работу единый оператор по сбору и вывозу, утилизации твердых коммунальных отходов РК, - уточнила чиновница.