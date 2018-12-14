Власти Симферополя придумали, как решить проблему вывоза мусора в городе
Временно исполняющая обязанности главы администрации Симферополя Наталья Маленко разъяснила, почему в городе существует проблема с вывозом мусора.
- Отсутствует техника, неправильно оборудованы контейнерные площадки, нет той периодичности, которая необходима. Также отсутствует системная работа с населением по заключению договоров на вывоз твердых коммунальных отходов, - сообщила Маленко.
По ее словам, только 45% из всех физических и 65% юридических лиц заключили договоры на вывоз твердых коммунальных отходов.
- Нам предстоит серьезная работа в этом направлении, поскольку с 1 января начинает работу единый оператор по сбору и вывозу, утилизации твердых коммунальных отходов РК, - уточнила чиновница.