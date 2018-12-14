2018-12-14T13:30:02+03:00
Общество

Власти Симферополя придумали, как решить проблему вывоза мусора в городе

Население несистемно заключает договоры на вывоз твердых коммунальных отходов
Надежда ДАЦЮК
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Только 45% из физических лиц города заключили договоры на вывоз отходовТолько 45% из физических лиц города заключили договоры на вывоз отходовФото: Надежда ДАЦЮК
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Временно исполняющая обязанности главы администрации Симферополя Наталья Маленко разъяснила, почему в городе существует проблема с вывозом мусора.

- Отсутствует техника, неправильно оборудованы контейнерные площадки, нет той периодичности, которая необходима. Также отсутствует системная работа с населением по заключению договоров на вывоз твердых коммунальных отходов, - сообщила Маленко.

По ее словам, только 45% из всех физических и 65% юридических лиц заключили договоры на вывоз твердых коммунальных отходов.

- Нам предстоит серьезная работа в этом направлении, поскольку с 1 января начинает работу единый оператор по сбору и вывозу, утилизации твердых коммунальных отходов РК, - уточнила чиновница.

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