2018-12-14T14:01:06+03:00
Общество

В Крымском федеральном университете выставят останки древних животных, найденных в пещере под "Тавридой"

Все желающие смогут посмотреть на экспонаты бесплатно
Надежда ДАЦЮК
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Фото: пресс-служба Крымского федерального университетаФото: пресс-служба Крымского федерального университета
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Останки найденных в пещере при строительстве трассы «Таврида» древних животных выставят в новом палеонтологическом центре Крымского федерального университета.

Как сообщили в пресс-службе КФУ, центр заработает в ближайшее время, и все желающие смогут посетить его бесплатно. Но необходимо будет предварительно записаться.

- Сейчас пещера Таврида закрыта в связи с проведением дорожных работ, и поэтому материалы Центра предоставят единственную возможность ознакомиться с останками ее древнейших обитателей, - рассказал ведущий методист Зоологического музея КФУ палеонтолог Дмитрий Старцев.

Кроме останков животных, в центре также выставят древние находки из других мест Крыма.

Напомним, пещеру в районе поселка Зуя Белогорского района Крыма обнаружили во время строительства трассы «Таврида». По оценкам спелеологов, найденная карстовая полость – самая большая пещера в предгорном Крыму.

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