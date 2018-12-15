2018-12-15T10:18:56+03:00
Происшествия

В Симферополе иномарка снесла забор и чуть не влетела в ломбард

Машина зацепила дерево и сильно пострадала [фото]
Анастасия ЖУКОВА
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Фото: Сергей Сергеевич / Автопартнер Крым / ВКонтактеФото: Сергей Сергеевич / Автопартнер Крым / ВКонтакте
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В центре Симферополя иномарка протаранила ограждение и врезалась в дерево. Инцидент произошел ночью 15 декабря на площади Куйбышева.

Алексей Григин / Автопартнер Крым / ВКонтакте

Алексей Григин / Автопартнер Крым / ВКонтакте

Фотоснимки аварии опубликовали очевидцы в соцсетях. Иномарка сильно пострадала - как от удара о металлический забор, так и от удара об дерево. Машина разбита, судя по снимкам, спасателям пришлось "вырезать" с заднего сиденья пострадавших. Автомобиль остановился буквально в метре от дверей ломбарда, чудом не врезавшись в стену.

- Куйбышевский рынок, 2:00. Парниша сказал, что ехал 60км/ч, - написал очевидец Алексей, сделавший один из снимков.

Алексей Григин / Автопартнер Крым / ВКонтакте

Алексей Григин / Автопартнер Крым / ВКонтакте

Интернет-пользователи активно обсуждают фотографии. Некоторые предполагают, что инцидент случился из-за дорожных работ, которые сейчас идут на проспекте Кирова. Дорожники "вырезали" серьезные ямы вокруг канализационных люков, на пластиковых ограждениях нет светоотражающих элементов, и их постоянно сбивают автомобили.

- Это может быть из-за конусов, которые дорожники оставили, перекрыв люки. Они без единой "отражайки", и если свет не очень, появляются прямо перед носом. Последний конус как раз почти напротив места аварии, его вообще не видно. При мне пара машин чуть не снесли его, - отметил симферополец Антон.

- Я там ехал вчера и эти белые пластиковые отбойники поставили прям на левой полосе, и нет отражателей на них. Их реально не видно. И я больше чем уверен, что парень уходил от столкновения с ними. И водители авто со мной сглосяться .Если резко повернуть даже на 60 км. то можно повредить так авто. Ночью был гололед, - согласился с ним житель крымской столицы Вячеслав.

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