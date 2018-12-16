2018-12-16T10:06:16+03:00
Общество

В Симферополе предложили оборудовать спортивный центр для инвалидов

Учреждение может появиться в здании бывшего кинотеатра "Звезда"
Анастасия ЖУКОВА
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Власти Симфереополя обсудят вопрос создания спортивного центра для людей с ограниченными возможностями. Один из вариантов размещения подобного учреждения - бывший кинотеатр "Звезда", расположенный на проспекте Кирова. Кино там не "крутят" уже давно, часть здания арендуют предприниматели (магазины, аптека), часть - пустует.

Оборудовать такой центр горадминистрации предложила почетная гражданка города Татьяна Якибчук - редседатель регионального отделения Всероссийской Федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

- Я лично ознакомлюсь с перечнем мест, где возможно размещение муниципального центра для людей с ограниченными физическими возможностями, - пообещала новый градоначальник Наталья Маленко.

Напомним, Маленко стала главой администрации Симферополя в пятницу, 14 декабря. За нее проголосовали большинство депутатов городского совета. Ранее Наталья Маленко занимала кресло вице-спикера крымского парламента, потом перешла на должность первого замглавы администрации Симферополя.

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