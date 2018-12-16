2018-12-16T14:34:54+03:00
Происшествия

В Крыму "копейка" влетела в дерево, машину смяло

Водитель не справился с управлением
Анастасия ЖУКОВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба МЧС РКФото: пресс-служба МЧС РК
Изменить размер текста:

В селе Октябрьское легковой автомобиль влетел в дерево. Ствол оказался прямо посередине капота, машину сильно смяло от удара.

Инцидент случился днем 15 декабря. Спасатели получили сообщение о происшествии в 15.12. На место отправилась дежурная смена специалистов в составе трех человек.

Фото: пресс-служба МЧС РК

Фото: пресс-служба МЧС РК

Водитель "копейки" не справился с управлением, легковушка вылетела за пределы с трассы и врезался в дерево. К счастью, пострадавших нет, но автомобиль

- Мы рекомендуем автомобилистам при движении соблюдать скоростной режим, управлять транспортным средством осторожно, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства, дорожные и природные условия, в частности видимость в направлении движения, быть внимательными при совершении какого-либо маневра, а также не забывать пользоваться ремнями безопасности, - отметили в пресс-службе МЧС Республики Крым.

Фото: пресс-служба МЧС РК

Фото: пресс-служба МЧС РК

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Евпатории ночью загорелась квартира
Жителям крымских сел в этом году выделили 13 миллионов на жилье
В Фонд защиты вкладчиков Крыма перечислили 555 миллионов рублей
В Крыму заработали более 250 елочных базаров
В Симферополе предложили оборудовать спортивный центр для инвалидов
Драка и удушение: В Армянске ссора на лестнице закончилась убийством
Севастопольский водитель автобуса удерживал в салоне 11-летнего пассажира-льготника
В Крыму горел табачный склад и жилой дом
Фрегат «Адмирал Григорович» и ракетные комплексы «Бал» провели учебный бой
В Крыму восстанавливают энергоснабжение содового завода после пожара
В Симферополе иномарка снесла забор и чуть не влетела в ломбард
Погода в Крыму на 15 декабря: туманы, дожди и тепло до +7
Наталья Маленко хочет внести коррективы в генплан Симферополя
Крымские управляющие компании заплатили 4 миллиона рублей штрафов в 2018 году
В Крыму отчим сядет на 12 лет за попытку надругаться над падчерицей
В Крымском федеральном университете выставят останки древних животных, найденных в пещере под "Тавридой"
Власти Симферополя придумали, как решить проблему вывоза мусора в городе
Улицу Козлова в Симферополе отремонтировали на 97%
Определены два главных кандидата на пост главы администрации Симферополя
В Симферополе до конца 2019 года на маршруты выйдет 150 троллейбусов
Восемь сел в Красногвардейском районе остались без света
На должность главы администрации Симферополя претендуют 7 кандидатов