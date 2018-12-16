В Крыму "копейка" влетела в дерево, машину смяло

СЕГОДНЯ 14:34 2018-12-16T14:34:54+03:00

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В селе Октябрьское легковой автомобиль влетел в дерево. Ствол оказался прямо посередине капота, машину сильно смяло от удара.

Инцидент случился днем 15 декабря. Спасатели получили сообщение о происшествии в 15.12. На место отправилась дежурная смена специалистов в составе трех человек.

Фото: пресс-служба МЧС РК

Водитель "копейки" не справился с управлением, легковушка вылетела за пределы с трассы и врезался в дерево. К счастью, пострадавших нет, но автомобиль

- Мы рекомендуем автомобилистам при движении соблюдать скоростной режим, управлять транспортным средством осторожно, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства, дорожные и природные условия, в частности видимость в направлении движения, быть внимательными при совершении какого-либо маневра, а также не забывать пользоваться ремнями безопасности, - отметили в пресс-службе МЧС Республики Крым.