2018-12-16T14:34:54+03:00
Происшествия

В Крыму "копейка" влетела в дерево, машину смяло

Водитель не справился с управлением
Анастасия ЖУКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Фото: пресс-служба МЧС РКФото: пресс-служба МЧС РК
Изменить размер текста:

В селе Октябрьское легковой автомобиль влетел в дерево. Ствол оказался прямо посередине капота, машину сильно смяло от удара.

Инцидент случился днем 15 декабря. Спасатели получили сообщение о происшествии в 15.12. На место отправилась дежурная смена специалистов в составе трех человек.

Фото: пресс-служба МЧС РК

Фото: пресс-служба МЧС РК

Водитель "копейки" не справился с управлением, легковушка вылетела за пределы с трассы и врезался в дерево. К счастью, пострадавших нет, но автомобиль

- Мы рекомендуем автомобилистам при движении соблюдать скоростной режим, управлять транспортным средством осторожно, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства, дорожные и природные условия, в частности видимость в направлении движения, быть внимательными при совершении какого-либо маневра, а также не забывать пользоваться ремнями безопасности, - отметили в пресс-службе МЧС Республики Крым.

Фото: пресс-служба МЧС РК

Фото: пресс-служба МЧС РК

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Депутаты Ялты "сделали важный шаг" для игорной зоны на Южном берегу
Службу капстроя Крыма включили в Минстрой республики
В Крыму 45-летняя женщина попала под электричку
Бывшего замглавы Керчи посадили почти на 8 лет и оштрафовали на 2 миллиона
В Симферополе по учебной тревоге эвакуировали два торговых центра
Жительница Украины в дамской сумочке пыталась пронести в Крым почти 2 килограмма золота
В аэропорту «Симферополь» открыли туристический центр
Из Украины в Крым пытались ввезти 122 килограмма запрещенной продукции
Жители Симферопольского района ночью 18 декабря останутся без света
В Симферопольском районе столкнулись два пассажирских автобуса
В Крыму 18 декабря облачно, без осадков и до +7
В Берлине выставили древнюю диадему, найденную в Керчи
В Крыму озвучили, сколько будет стоить минимальный набор новогодних продуктов
Набережную Коктебеля разрушили вандалы
В Крыму приняли бюджет на 2019 год
Петр Запорожец покинул должность председателя комитета в Госсовете Крыма
В Севастополе воспитательница пойдет под суд из-за травмы ребенка
В Симферополе на два дня ограничат движение по улице Ростовской
На новогодние праздники из Симферополя откроют дополнительные рейсы в Москву и Питер
26 декабря в Крыму пройдет акция «Узнай о своих долгах»
Украинец пытался провезти вещество для создания наркотика в Крым
На Крым 17 декабря обрушится сильный штормовой ветер
В Крыму 17 декабря облачно и до +7 градусов
Стало известно, кто профинансирует памятник жертвам трагедии в Керченском колледже
В Коктебеле начали сносить незаконные ларьки
В Евпатории ночью загорелась квартира
Жителям крымских сел в этом году выделили 13 миллионов на жилье