2018-12-16T16:53:36+03:00
Общество

В Коктебеле начали сносить незаконные ларьки

Если собственники откажутся разбирать их сами, объектами займется администрация [фото]
Анастасия ЖУКОВА
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Фото: Валентина Прохоренко / FacebookФото: Валентина Прохоренко / Facebook
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В Коктебеле начали демонтировать ларьки, которые ранее власти исключили из проекта новой набережной. Первым снесли торговый объект с площади Максимилиана Волошина - практически в центре главной пешеходной зоны поселка.

Как рассказала глава поселковой администрации Валентина Прохоренко, первый ларек собственник убрал самостоятельно. Еще несколько нестационарных торговых точек на набережной и улице Десантников владельцы разберут в ближайшее время.

- По торговым объектам, собственники которых отказываются самостоятельно их убирать, уже сформированы материалы для рассмотрения их на комиссии по сносам, - написала Прохоренко на своей странице в Facebook. - Убирать незаконные торговые объекты в Коктебеле будет МУП Коктебель. Чтобы забрать свое имущество, собственник должен будет оплатить работы по демонтажу и хранение конструкции на складе предприятия.

Фото: Валентина Прохоренко / Facebook

Фото: Валентина Прохоренко / Facebook

Глава поселка пообещала завершить снос незаконных ларьков к следующему курортному сезону.

Как сообщалось, в Коктебеле планируют полностью реконструировать набережную. Там оборудуют стоянку маломерных судов (на "мальтийском пляже), культурно-гастрономическую зону (от музея Волошина до парка Литфонда), а также скейт-парк и фестивальную площадку. Пляжную зону власти хотят увеличить до 25 метров, пешеходную зону - тоже расширить и дополнительно осветить.

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