На предновогоднюю ярмарку в Симферополе запустят бесплатные автобусы
В Симферополе в субботу, 22 декабря, пройдет расширенная сельскохозяйственная ярмарка. Но в этом году горожан ждет нововведение - запустят 8 бесплатных автобусов с яркими наклейками. На них жители смогут добраться до одной из четырех ярмарочных площадок.
Автобусы будут ездить один раз в час. Подробнее расписание опубликуют на сайте администрации.
Кстати, на будущей неделе подведут итоги всех ярмарок текущего года и составят план их проведения на 2019 год.
КОНКРЕТНО
Предновогодняя ярмарка 22 декабря с 7.00 до 15.00 пройдет:
1-я площадка: улица Киевская, 177
2-я площадка: улица Дмитрия Ульянова
3-я площадка: улица Куйбышева
4-я площадка: в районе улицы Кечкеметской (парковка «Службы автомобильных дорог»
В ней примут участие около 220 сельхозпроизводителей.