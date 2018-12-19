2018-12-20T12:55:51+03:00
Общество

На предновогоднюю ярмарку в Симферополе запустят бесплатные автобусы

Она пройдет в крымской столице 22 декабря
Александра КОРШУНОВА
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На ярмарки будут ходить 8 бесплатных автобусов с яркими наклейками.На ярмарки будут ходить 8 бесплатных автобусов с яркими наклейками.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
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В Симферополе в субботу, 22 декабря, пройдет расширенная сельскохозяйственная ярмарка. Но в этом году горожан ждет нововведение - запустят 8 бесплатных автобусов с яркими наклейками. На них жители смогут добраться до одной из четырех ярмарочных площадок.

Автобусы будут ездить один раз в час. Подробнее расписание опубликуют на сайте администрации.

Кстати, на будущей неделе подведут итоги всех ярмарок текущего года и составят план их проведения на 2019 год.

КОНКРЕТНО

Предновогодняя ярмарка 22 декабря с 7.00 до 15.00 пройдет:

1-я площадка: улица Киевская, 177

2-я площадка: улица Дмитрия Ульянова

3-я площадка: улица Куйбышева

4-я площадка: в районе улицы Кечкеметской (парковка «Службы автомобильных дорог»

В ней примут участие около 220 сельхозпроизводителей.

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