2018-12-20T15:03:45+03:00
Экономика

Купить льготные авиабилеты можно будет на 63 маршрута в Крым и обратно

Пять авиакомпаний уже изъявили желание летать по субсидируемым маршрутам
Анастасия ЖУКОВА
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Заявки подали пока на 11 маршрутов из 63 возможныхЗаявки подали пока на 11 маршрутов из 63 возможныхФото: Анастасия ЖУКОВА
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Росавиация планирует в 2019 году субсидировать авиаперевозки по 63 маршрутам в Крым.

- От 5 авиакомпаний поступили заявки на 11 маршрутов, – уточнили в пресс-службе Федерального агентства воздушного транспорта.

Из федерального бюджета на субсидии для авиаперевозчиков, которые доставляют людей на полуостров и обратно, выделят более 571,7 млн рублей. Это 15% от общей суммы субсидий на полеты - 3,8 млрд рублей. 75% этих денег получают авиакомпании, которые летают на Дальний Восток, еще 10% - летающие в Калининград.

Билет по специальному тарифу могут приобрести граждане России не старше 23 лет или пенсионеры, а также члены многодетных семей, инвалиды I группы любого возраста и сопровождающие их лица, сопровождающие детей-инвалидов, инвалиды с детства II или III группы.

Субсидии выделят на полеты, которые будут осуществляться с 1 января по 31 декабря 2019 года.

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