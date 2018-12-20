Опять авария: В Крыму без электричества остались 12 тысяч человек

20 Дек. 16:05 2018-12-20T16:06:31+03:00

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В Крыму 20 декабря остались без света около 12 тысяч человек, частично обесточены 18 населенных пунктов Симферопольского района.

По данным пресс-службы ГУП РК «Крымэнерго», во время строительства трассы «Таврида».подрядчик нарушил правила работы в охранных зонах ЛЭП.

- В 12:33 в результате падения грозозащитного троса на действующую ВЛ 35 кВ «Восточная – Трудовая» последняя аварийно отключилась, - сказали на преприятии. - Ее вывели в ремонт для осмотра.

В Крымэнерго посетовали, что за последние два дня это уже второй случай технологических нарушений в сетях ГУП РК «Крымэнерго» по этой причине.

Днем ранее, 19 декабря, отключалась ВЛ 110 кВ «Кубанская – Белогорск», без света остались два симферопольских микрорайона и село под Симферополем.

- Энергетики уже устранили одно повреждение подвесной изоляции, при этом под воздушной линией обнаружены котлованы и следы механизированной техники, которая работает рядом на строительстве федеральной автодороги, - добавили в пресс-службе Крымэнерго.