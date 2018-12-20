2018-12-20T16:06:31+03:00
Происшествия

Опять авария: В Крыму без электричества остались 12 тысяч человек

Частично обесточены 18 населенных пунктов
Анастасия ЖУКОВА
Поделиться:
..Фото: Анастасия ЖУКОВА
Изменить размер текста:

В Крыму 20 декабря остались без света около 12 тысяч человек, частично обесточены 18 населенных пунктов Симферопольского района.

По данным пресс-службы ГУП РК «Крымэнерго», во время строительства трассы «Таврида».подрядчик нарушил правила работы в охранных зонах ЛЭП.

- В 12:33 в результате падения грозозащитного троса на действующую ВЛ 35 кВ «Восточная – Трудовая» последняя аварийно отключилась, - сказали на преприятии. - Ее вывели в ремонт для осмотра.

В Крымэнерго посетовали, что за последние два дня это уже второй случай технологических нарушений в сетях ГУП РК «Крымэнерго» по этой причине.

Днем ранее, 19 декабря, отключалась ВЛ 110 кВ «Кубанская – Белогорск», без света остались два симферопольских микрорайона и село под Симферополем.

- Энергетики уже устранили одно повреждение подвесной изоляции, при этом под воздушной линией обнаружены котлованы и следы механизированной техники, которая работает рядом на строительстве федеральной автодороги, - добавили в пресс-службе Крымэнерго.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Путин помиловал крымчанина, виновного в крушении самолета со священником
Прокуратура Севастополя нашла три незаконных онлайн-казино
Симферопольцев будут бесплатно возить на ярмарки 22 декабря
Подлодки Черноморского флота тренируются уходить от слежения
В Симферопольском районе появился свет после аварии на линиях
В Крыму 21 декабря дождь, ветер и до +10
В Симферополе упал беспилотник
В 2019 году в Крыму заработает Единая дежурно-диспетчерская служба
В Крым передислоцируют более 10 истребителей Су-27СМ и Су-30М2
На центральной улице Симферополя столкнулись 6 машин
Купить льготные авиабилеты можно будет на 63 маршрута в Крым и обратно
В Севастополе продавец заплатил за некачественный телефон 188 тысяч рублей
Двое мужчин отравились угарным газом в гараже в Севастополе
600 абонентов под Симферополем все еще сидят без света
В Крыму к концу 2018 года прогнозируют исполнение ФЦП на 93%
В Крыму нашли 800 бутылок поддельного алкоголя
Погода в Крыму на 20 декабря: днем до +5 и сильный ветер
Жители Симферополя и района остались без света из-за нарушения на линии
На трассе «Симферополь-Армянск» перевернулся военный грузовик
В симферопольском «Старом городе» хотят снести ветхое жилье
В центре Симферополя водитель троллейбуса сбил пешехода
В Крыму у 230 населенных пунктов утверждены генеральные планы
Верховный суд Крыма уменьшил срок ареста моряка ВМСУ на один день
На набережной Ялты в девятый раз пройдет парад Дедов Морозов