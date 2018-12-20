2018-12-20T16:57:54+03:00
Общество

В 2019 году в Крыму заработает Единая дежурно-диспетчерская служба

Все необходимые средства на это выделены
Александра КОРШУНОВА
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Все необходимые средства уже выделены и доведены до муниципалитетов. Фото: Facebook Сергея АксеноваВсе необходимые средства уже выделены и доведены до муниципалитетов. Фото: Facebook Сергея Аксенова
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В следующем году в Республике Крым начнет работать Единая дежурно-диспетчерская служба. Об этом рассказал глава Крыма Сергей Аксенов.

- Важным остается вопрос создания Единой дежурно-диспетчерской службы. Данный вопрос обговорен и проработан со всеми муниципалитетами Республики Крым, все необходимые средства доведены до исполнителей. В 2019 году мы окончательно закроем эту тему, - отметил глава.

Аксенов также рассказал, что есть направления, которые требуют отдельной проработки. Это также и обеспечение пожарной безопасности.

За этот год провели большую работу в этом направлении - проверили учреждения, часть их которых закрыли до тех пор, пока систему не приведут в соответствие.

СПРАВКА "КП"

Единая дежурно-диспетчерская служба - это орган повседневного управления подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

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