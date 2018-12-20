В 2019 году в Крыму заработает Единая дежурно-диспетчерская служба
В следующем году в Республике Крым начнет работать Единая дежурно-диспетчерская служба. Об этом рассказал глава Крыма Сергей Аксенов.
- Важным остается вопрос создания Единой дежурно-диспетчерской службы. Данный вопрос обговорен и проработан со всеми муниципалитетами Республики Крым, все необходимые средства доведены до исполнителей. В 2019 году мы окончательно закроем эту тему, - отметил глава.
Аксенов также рассказал, что есть направления, которые требуют отдельной проработки. Это также и обеспечение пожарной безопасности.
За этот год провели большую работу в этом направлении - проверили учреждения, часть их которых закрыли до тех пор, пока систему не приведут в соответствие.
СПРАВКА "КП"
Единая дежурно-диспетчерская служба - это орган повседневного управления подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.