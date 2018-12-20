2018-12-20T18:49:55+03:00
Общество

В Симферополе упал беспилотник

Он разбился о стену наркодиспансера
Надежда ДАЦЮК
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Фото: очевидцы в соцсетяхФото: очевидцы в соцсетях
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На улице Февральская в Симферополе 20 декабря разбился беспилотник.

- Упал, разбившись о стену забора наркодиспансера. Около трех часов территория была оцеплена. Только час назад закончилась эвакуация обломков, - сообщил очевидец.

Также сегодня была оцеплена часть улицы Куйбышева.

Мужчина в машине кричал "слава украине" и угрожал бомбой, - рассказал житель Симферополя.

Напомним, американский стратегический разведывательный беспилотник RQ-4A Global Hawk с бортовым номером 10-2043 провел разведку у побережья Крыма.

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