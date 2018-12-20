В Симферополе упал беспилотник
Он разбился о стену наркодиспансера
Фото: очевидцы в соцсетях
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На улице Февральская в Симферополе 20 декабря разбился беспилотник.
- Упал, разбившись о стену забора наркодиспансера. Около трех часов территория была оцеплена. Только час назад закончилась эвакуация обломков, - сообщил очевидец.
Также сегодня была оцеплена часть улицы Куйбышева.
Мужчина в машине кричал "слава украине" и угрожал бомбой, - рассказал житель Симферополя.
Напомним, американский стратегический разведывательный беспилотник RQ-4A Global Hawk с бортовым номером 10-2043 провел разведку у побережья Крыма.