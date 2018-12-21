2018-12-21T17:06:26+03:00
Общество

Глава корпорации развития Крыма ушел в отставку

Он работал в этой должности с апреля
Надежда ДАЦЮК
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Фото: пресс-служба Корпорации развития КрымаФото: пресс-служба Корпорации развития Крыма
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Глава Корпорации развития Крыма Николай Сапрунов подал в отставку. О своем уходе он заявил 21 декабря.

- Хочу поблагодарить свою команду и республику Крым. К сожалению, впереди у меня другие планы, они не будут связаны с корпорацией. Я благодарен всем за доверие и такую возможность. Все крымчанам желаю здоровья, хорошо вступить в новый год, - сообщил глава корпорации.

Последний рабочий день Сапрунова заканчивается в понедельник.

- Николай Игоревич выполнял фунцию антикризисного менеджера. Он написал новую стратегию, оптимизировал штат, сократил число руководителей в корпорации, увеличил доходы в 2,5 раза, а экономию - на 10 миллионов рублей. Также развил направление подготовки инвестплощадок и создания инвесткарты, - сообщили в пресс-службе структуры.

Напомним, Николай Сапрунов стал гендиректором структуры, отвечающей за инвестклимат в регионе, в апреле текущего года. Ранее он был начальником отдела сопровождения инвестпроектов департамента инвестиций и предпринимательства Ростовской области.

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