Первые истребители сели на обновленную взлетную полосу аэродрома "Бельбек"

СЕГОДНЯ 14:17 2018-12-22T16:26:33+03:00

Су-30м2 прибыли в Крым из Краснодарского края

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Обновленный аэродром Бельбек готов принимать воздушные суда всех типов - как военные, так и гражданские.

Первую техническую посадку 22 декабря на Бельбек совершили гражданский борт Ту-134а и истребители Су-30М2.

Гражданский борт Ту-134а тоже протестировал обновленную ВППФото: Анастасия ЖУКОВА

Фото: Анастасия ЖУКОВА

- Завершена практически реконструкция аэродрома. Сегодня выполнили первый технический рейс, посмотрели состояние взлетно-посадочной полосы, - рассказал командующий армией ВВС и ПВО Виктор Севостьянов, который был за штурвалом одного из истребителей. - Аэродром теперь - совместного базирования и готов к приему воздушных судов всех типов.

Длина новой ВПП - 3450 метров. Также строители реконструировали рулежеые дорожки, места стоянки самолетов. Общая длина всех дорожек - более 10 километров.