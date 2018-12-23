В Евпатории внучка украла золотые украшения у своей бабушки

СЕГОДНЯ 18:09 2018-12-23T18:09:48+03:00

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16-летняя школьница из Евпатории украла золотые украшения у своей бабушки и сдала их в ломбард.

По данным пресс-службы МВД по Крыму, пенсионерка подала заявление правоохранителям о том, что у нее пропали три цепочки и одно золотое кольцо.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба).

Сотрудники полиции выяснили, что подозреваемой оказалсь 16-летняя внучка заявительницы, которая живет вместе с ней.

Школьница созналась в краже. Сотрудники полиции изъяли украшения из ломбарда и передали бабушке.

Теперь внучке грозит от крупного штрафа до лишения свободы на 5 лет.