В Евпатории внучка украла золотые украшения у своей бабушки
16-летняя школьница из Евпатории украла золотые украшения у своей бабушки и сдала их в ломбард.
По данным пресс-службы МВД по Крыму, пенсионерка подала заявление правоохранителям о том, что у нее пропали три цепочки и одно золотое кольцо.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба).
Сотрудники полиции выяснили, что подозреваемой оказалсь 16-летняя внучка заявительницы, которая живет вместе с ней.
Школьница созналась в краже. Сотрудники полиции изъяли украшения из ломбарда и передали бабушке.
Теперь внучке грозит от крупного штрафа до лишения свободы на 5 лет.