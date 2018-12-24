Крымские водохранилища в этом году наполнились в два раза меньше, чем в прошлом

СЕГОДНЯ 15:44 2018-12-24T15:51:37+03:00

Больше всего воды поступило в Зеленоярское водохранилище

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В водохранилища Крыма в 2018 году поступило в два раза меньше воды, чем в прошлом году.

- Если посчитать 11 месяцев и 20 дней декабря нынешнего года, суммарный объем поступившей воды в водохранилища в два раза меньше, чем в прошлом году. Основная причина - это малоснежная зима, – рассказала начальник отдела гидрологии Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Наталья Охременко.

По ее словам, в Зеленоярское водохранилище поступило больше всего воды – 2,358 миллиона кубометров. Его наполненность составила 88%, чуть меньше наполнилось Межгорное водохранилище – 1,387 миллиона кубометров.

Весь год в Крыму было недостаточно осадков для наполняемости водохранилищ, но в конце ноября, по информации Охременко, ситуация начала исправляться.

- В конце ноября началось образование снежных покровов в горах, затем пошло потепление, снег начал таять, что и повлияло на наполнение водой крымских водохранилищ, - начальник отдела гидрологии.