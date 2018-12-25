Движение по крымской трассе "Таврида" откроют в ночь на 31 декабря

СЕГОДНЯ 09:13 2018-12-25T09:18:37+03:00

На ней будет действовать ограничение скорости - 60 км/ч

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В Крыму с 30 на 31 декабря откроют рабочее движение по трассе «Таврида». Автомобили, так легковые, так и грузовые смогут двигаться от Керчи до Симферополя. Протяженность этого участка составляет 190 километров.

Как сообщили в пресс-службе Минтранса РК, движение запустят по двум полосам автодороги.

- При этом на участках в районе Приветного, Зуи и Донского будет введена временная схема движения. Протяженность временной дороги в районе Приветного составит 700 метров, в районе пещеры перед Зуей - 900 метров, в районе Донского - 3 километра, - добавили в пресс-службе.

На первой очереди трассы «Таврида» будет действовать ограничение скорости до 60 км/час.

ВАЖНО

На участке порядка 70 км от села Батальное до Белогорска до окончания строительства трассы не будет автозаправочных комплексов. Все АЗС остаются на старой дороге Керчь-Феодосия-Симферополь, к ним можно будет при необходимости съехать с «Тавриды».