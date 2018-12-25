Аксенов о Северо-Крымском канале: Ради днепровской воды на колени становиться не будем

СЕГОДНЯ 12:38 2018-12-25T12:38:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Глава Крыма Сергей Аксенов не верит, что Северо-Крымский канал может снова заработать при нынешней власти на Украине.

- Пока власть на Украине возглавляется этими персонажами, диалога не будет. Наш президент делает все шаги, чтобы это возобновить (подачу днепровской воды в Северо-Крымский канал, - ред.), - сказал Аксенов. - Но на колени становиться никто не будет.

Глава республики считает, что после вборов в незалежной станет понятно, возможен дальнейший диалог или нет. ПО мнению Сергея Аксенова, пока сельское хозяйство Крыма справляется без днепровской воды.

Напомним, на Севере Крыма летом 2018 года произошел выброс химикатов из кислотонакопителя предприятия «Крымский Титан». В качестве одной из основных причин власти называли засуху и отсутствие днепровской воды для разбавления накопителя.