2018-12-25T12:38:47+03:00
Политика

Аксенов о Северо-Крымском канале: Ради днепровской воды на колени становиться не будем

С нынешней властью незалежной диалог невозможен, считает глава Крыма
Анастасия ЖУКОВА
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Украина перекрыла воду после присоединения Крыма к РФУкраина перекрыла воду после присоединения Крыма к РФФото: Анастасия ЖУКОВА
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Глава Крыма Сергей Аксенов не верит, что Северо-Крымский канал может снова заработать при нынешней власти на Украине.

- Пока власть на Украине возглавляется этими персонажами, диалога не будет. Наш президент делает все шаги, чтобы это возобновить (подачу днепровской воды в Северо-Крымский канал, - ред.), - сказал Аксенов. - Но на колени становиться никто не будет.

Глава республики считает, что после вборов в незалежной станет понятно, возможен дальнейший диалог или нет. ПО мнению Сергея Аксенова, пока сельское хозяйство Крыма справляется без днепровской воды.

Напомним, на Севере Крыма летом 2018 года произошел выброс химикатов из кислотонакопителя предприятия «Крымский Титан». В качестве одной из основных причин власти называли засуху и отсутствие днепровской воды для разбавления накопителя.

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