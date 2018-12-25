В симферопольских маршрутках хотят увеличить стоимость проезда до 17 рублей
В 2019 году в Симферополе в маршрутках планируют увеличить стоимость проезда до 17 рублей.
- Мы поднимем стоимость проезда до 17 рублй, со следующего года будет принято такое решение, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
При этом перевозчики, по его словам, хотели поднять стоимость проезда до 25 рублей, но Правительство Крыма отказало в этой просьбе.
При этом глава Крыма отметил, что увеличение стоимости невозможно без повышения качества оказываемых услуг.
- Должно быть полное соблюдение расписания и гарантии, каким образом это будет выполняться. Также перевозчики должны обеспечить перевозку льготных категорий граждан, - уточнил Аксенов.
Окончательное решение по стоимости проезда, по его словам, будет принято в эту пятницу.