В симферопольских маршрутках хотят увеличить стоимость проезда до 17 рублей

СЕГОДНЯ 12:52 2018-12-25T14:01:10+03:00

Сейчас пассажиры платят по 13 рублей за проезд Фото: Надежда ДАЦЮК

Окончательное решение будет принято в пятницу

Изменить размер текста: A A

В 2019 году в Симферополе в маршрутках планируют увеличить стоимость проезда до 17 рублей.

- Мы поднимем стоимость проезда до 17 рублй, со следующего года будет принято такое решение, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

При этом перевозчики, по его словам, хотели поднять стоимость проезда до 25 рублей, но Правительство Крыма отказало в этой просьбе.

При этом глава Крыма отметил, что увеличение стоимости невозможно без повышения качества оказываемых услуг.

- Должно быть полное соблюдение расписания и гарантии, каким образом это будет выполняться. Также перевозчики должны обеспечить перевозку льготных категорий граждан, - уточнил Аксенов.

Окончательное решение по стоимости проезда, по его словам, будет принято в эту пятницу.