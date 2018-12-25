Набережную Симферополя отремонтируют за 550 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 13:58 2018-12-25T13:58:06+03:00

Все работы хотят завершить к сентябрю 2019 года

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На реконструкцию набережной Симферополя выделят 550 миллионов рублей. Все работы планируется завершить к сентябрю 2019 года. Об этом на итоговой пресс-конференции заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

- Уже выделены и доведены лимиты из республиканского бюджета, создана рабочая группа. Определились, что они выходят на торги до 15 января и до 1 апреля проводят конкурсные процедуры по строительно-монтажным работам. В дорожной карте города срок окончания ремонта набережной стоит 5 сентября 2019 года, - подчеркнул Аксенов.

Он рассказал, что там поменяют плитку, заменят ограждение, освещения, установят скамейки и урны.

Кроме того, в крымской столице дополнительно выделят 170 миллионов рублей на благоустройство сквера возле Дворца культуры профсоюзов, участка территории от «Привоза» до Москольца и на на остановке улицы Героев Сталинграда.