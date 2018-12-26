2018-12-26T18:43:50+03:00
Общество

В Севастополе разоблачили преступную группировку из 19 человек

У них был «бизнес» - игровые автоматы
Александра КОРШУНОВА
Поделиться:
Они развивали игорный бизнес. Фото: пресс-служба Ленинского суда СевастополяОни развивали игорный бизнес. Фото: пресс-служба Ленинского суда Севастополя
Изменить размер текста:

В Севастополе разоблачили преступную группу , которая организовывала азартные игры с 2007 года. На тот момент это было легально, но уже через 2 года игровую деятельность запретили. Но они ее продолжили.

Как сообщили в Ленинском суде города-героя, после присоединения Крыма к России подсудимые разработали и осуществили план создания преступного сообщества. Он состоял из 16 подразделений: 13 игровых залов действовали в Севастополе и 3 - в Симферополе.

- Они не забыли и о мерах конспирации: залы охранялись, игровые автоматы заменили на персональные компьютеры, - отметили в пресс-службе суда.

Но в 2015 году, после обысков, их изъяли. Как, кстати, деньги и документы.

По приблизительным подсчетам доход от игорной деятельности только за год превысил 70 миллионов рублей .

Все 19 подсудимых признаны виновными в незаконном проведении азартных игр, «совершенном в составе преступного сообщества».

Некоторым из них наказание грозит условно, а вот пять человек пробудут

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
С 1 июля проезд в троллейбусах в Симферополе подорожает до 15 рублей
В Ялте снесли незаконное кафе: Оно работало 15 лет
На ялтинской трассе произошел обвал камней
В районе Крымского моста установили кормушки для птиц
На всех отремонтированных симферопольских дорогах нашли недочеты
27 января в Крыму ожидается сильный мокрый снег и гололед
В Севастополе браконьеры выловили 100 килограммов краба и кефали
В Ялте из бутика украли манекен с одеждой
В новогоднюю ночь симферопольцев поздравят Басков и Лепс
Вместо асфальта около симферопольского «ЦУМа» положат плитку
Олег Газманов спел песню для девушки, пострадавшей в керченской трагедии
В Ялте до конца года проверят все точки продажи шаурмы
В администрации Симферополя назначили нового замглавы
Скандальный симферопольский «Куб» снесут в январе 2019 года
Прятавшегося под кроватью мальчика в Бахчисарайском районе начала искать полиция
В Симферополе легковушка «улетела» с моста
Набережную Симферополя отремонтируют за 550 миллионов рублей
На уличное освещение Симферополя нужно почти 1,5 миллиарда рублей
В симферопольских маршрутках хотят увеличить стоимость проезда до 17 рублей
Аксенов о Северо-Крымском канале: Ради днепровской воды на колени становиться не будем
В новогодние праздники "Крымавтотранс" сократит количество рейсовых автобусов
Крымчан предупредили о подъеме уровня воды в реках
Из-за непогоды тысячи жителей Крыма остались без света
В Москве поставщика наркотиков в Крым осудили на 13 лет
На ялтинском «Холме Славы» заложат «Аллею героев»
В трех крымских городах будут ездить «новогодние троллейбусы»