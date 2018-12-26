В Севастополе разоблачили преступную группировку из 19 человек

СЕГОДНЯ 18:43 2018-12-26T18:43:50+03:00

У них был «бизнес» - игровые автоматы

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В Севастополе разоблачили преступную группу , которая организовывала азартные игры с 2007 года. На тот момент это было легально, но уже через 2 года игровую деятельность запретили. Но они ее продолжили.

Как сообщили в Ленинском суде города-героя, после присоединения Крыма к России подсудимые разработали и осуществили план создания преступного сообщества. Он состоял из 16 подразделений: 13 игровых залов действовали в Севастополе и 3 - в Симферополе.

- Они не забыли и о мерах конспирации: залы охранялись, игровые автоматы заменили на персональные компьютеры, - отметили в пресс-службе суда.

Но в 2015 году, после обысков, их изъяли. Как, кстати, деньги и документы.

По приблизительным подсчетам доход от игорной деятельности только за год превысил 70 миллионов рублей .

Все 19 подсудимых признаны виновными в незаконном проведении азартных игр, «совершенном в составе преступного сообщества».

Некоторым из них наказание грозит условно, а вот пять человек пробудут