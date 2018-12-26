В Севастополе разоблачили преступную группировку из 19 человек
В Севастополе разоблачили преступную группу , которая организовывала азартные игры с 2007 года. На тот момент это было легально, но уже через 2 года игровую деятельность запретили. Но они ее продолжили.
Как сообщили в Ленинском суде города-героя, после присоединения Крыма к России подсудимые разработали и осуществили план создания преступного сообщества. Он состоял из 16 подразделений: 13 игровых залов действовали в Севастополе и 3 - в Симферополе.
- Они не забыли и о мерах конспирации: залы охранялись, игровые автоматы заменили на персональные компьютеры, - отметили в пресс-службе суда.
Но в 2015 году, после обысков, их изъяли. Как, кстати, деньги и документы.
По приблизительным подсчетам доход от игорной деятельности только за год превысил 70 миллионов рублей .
Все 19 подсудимых признаны виновными в незаконном проведении азартных игр, «совершенном в составе преступного сообщества».
Некоторым из них наказание грозит условно, а вот пять человек пробудут