2018-12-27T15:29:16+03:00
Происшествия

В корпусе керченского колледжа, где прогремел взрыв, возобновились занятия

Главный вход пока закрыт
Александра КОРШУНОВА
Поделиться:
Ребята вышли на занятия 26 декабря. Фото: Facebook Сергея БороздинаРебята вышли на занятия 26 декабря. Фото: Facebook Сергея Бороздина
Изменить размер текста:

В среду, 26 декабря, в уцелевшем крыле политехнического колледжа в Керчи возобновились занятия. Это произошло впервые после трагедии, которая произошла 17 октября.

Ремонтные работы в политехническом колледже продолжаются. Фото: Facebook Сергея Бороздина

Ремонтные работы в политехническом колледже продолжаются. Фото: Facebook Сергея Бороздина

Для восстановления запасного выхода учебного заведения судостроительный завод города выделил более 500 тысяч рублей.

- Рабочие по личной инициативе в нерабочее время сварили необходимые металлоконструкции. В течение месяца было оборудовано крыльцо и установлены современные двери из металлопластика. Для удобства учащихся в ближайшее время планируется смонтировать освещение новой входной группы, - рассказал глава администрации Керчи Сергей Бороздин.

Бороздин дополнил, что сейчас главный вход и та часть колледжа, которая больше всего пострадала от взрыва, закрыты. Там продолжаются ремонтные работы.До этого студенты учились в две смены в третьем корпусе.

Еще больше материалов по теме: «Взрыв в колледже в Керчи 17 октября 2018 года»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Крым к 2025 году на поездах смогут приехать до 4 миллионов человек
В следующем году в Крыму ждут 7 миллионов туристов
«Мне так удобно»: Иномарка припарковалась прямо напротив Госсовета Крыма
Инвесторы вложили больше 48 миллиардов рублей в туристические объекты Крыма
Набережную Симферополя отреставрируют молодые архитекторы
В Евпатории подорожает проезд в трамваях
Ялтинский стадион отремонтируют за 40 миллионов рублей
От продажи имущества Коломойского Крым получил 575 миллионов рублей
Пять симферопольских улиц 27 декабря останутся без света
С керченских должников взыскали полмиллиона рублей
В Севастополе с 1 января подорожает стоимость проезда в транспорте
В Симферополе 40-летний сын по неосторожности убил своего отца
После камнепада на трассе Ялта-Севастополь восстановили движение
Погода в Крыму на 27 декабря: днем до +5 и сильный ветер
В Севастополе разоблачили преступную группировку из 19 человек
С 1 июля проезд в троллейбусах в Симферополе подорожает до 15 рублей
В Ялте снесли незаконное кафе: Оно работало 15 лет
На ялтинской трассе произошел обвал камней
В районе Крымского моста установили кормушки для птиц
На всех отремонтированных симферопольских дорогах нашли недочеты
27 декабря в Крыму ожидается сильный мокрый снег и гололед