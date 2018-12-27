В корпусе керченского колледжа, где прогремел взрыв, возобновились занятия

СЕГОДНЯ 15:29 2018-12-27T15:29:16+03:00

Изменить размер текста: A A

В среду, 26 декабря, в уцелевшем крыле политехнического колледжа в Керчи возобновились занятия. Это произошло впервые после трагедии, которая произошла 17 октября.

Ремонтные работы в политехническом колледже продолжаются. Фото: Facebook Сергея Бороздина

Для восстановления запасного выхода учебного заведения судостроительный завод города выделил более 500 тысяч рублей.

- Рабочие по личной инициативе в нерабочее время сварили необходимые металлоконструкции. В течение месяца было оборудовано крыльцо и установлены современные двери из металлопластика. Для удобства учащихся в ближайшее время планируется смонтировать освещение новой входной группы, - рассказал глава администрации Керчи Сергей Бороздин.

Бороздин дополнил, что сейчас главный вход и та часть колледжа, которая больше всего пострадала от взрыва, закрыты. Там продолжаются ремонтные работы.До этого студенты учились в две смены в третьем корпусе.