Всем пострадавшим в колледже в Керчи выплатили материальную помощь
В Крыму полностью выплатили материальную помощь всем пострадавшим в керченском политехническом колледже. Средства направлены из резервного фонда правительства РФ, Совмина Крыма и «за счет безвозмездных поступлений».
Также полностью направлены деньги и семьям погибшим в трагедии.
- За счет средств резервного фонда правительства РФ выплаты произведены в объеме 42,8 миллиона рублей, - добавили в пресс-службе Минтруда и соцзащиты.
Еще 65 пострадавших получили выплаты на общую сумму 23 миллиона рублей. А 20 семьям погибшим выделили по 1 миллиону рублей.
Сообщается, что добровольных пожертвований поступило 15,5 миллиона. Из них произведены выплаты семьям погибшим.
- Материальная помощь выплачена 33 членам семей граждан, погибших из расчета 388 803,86 рублей и 65 пострадавшим из расчета 119 631,95 рублей, - добавили в пресс-службе министерства.
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