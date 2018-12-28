2018-12-28T09:35:02+03:00
Происшествия

Всем пострадавшим в колледже в Керчи выплатили материальную помощь

Добровольных пожертвований перечислили 15,5 миллиона рублей
Александра КОРШУНОВА
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Трагедия произошла 17 октября 2018 годаТрагедия произошла 17 октября 2018 годаФото: Галина КОВАЛЕНКО
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В Крыму полностью выплатили материальную помощь всем пострадавшим в керченском политехническом колледже. Средства направлены из резервного фонда правительства РФ, Совмина Крыма и «за счет безвозмездных поступлений».

Также полностью направлены деньги и семьям погибшим в трагедии.

- За счет средств резервного фонда правительства РФ выплаты произведены в объеме 42,8 миллиона рублей, - добавили в пресс-службе Минтруда и соцзащиты.

Еще 65 пострадавших получили выплаты на общую сумму 23 миллиона рублей. А 20 семьям погибшим выделили по 1 миллиону рублей.

Сообщается, что добровольных пожертвований поступило 15,5 миллиона. Из них произведены выплаты семьям погибшим.

- Материальная помощь выплачена 33 членам семей граждан, погибших из расчета 388 803,86 рублей и 65 пострадавшим из расчета 119 631,95 рублей, - добавили в пресс-службе министерства.

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