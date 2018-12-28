На трассе «Симферополь-Феодосия» столкнулись две легковушки

СЕГОДНЯ 10:39 2018-12-28T10:39:29+03:00

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В четверг, 27 декабря, на трассе «Симферополь-Феодосия» столкнулись два легковых автомобиля. На помощь туда сразу выехали спасатели.

Как сообщили в пресс-службе МЧС РК, авария произошла с участием машин «ВАЗ 21099» и «ГАЗель NEXT».

В ДТП двое пострадавших. Фото: пресс-служба МЧС РК

Спасатели вытащили из машины 20-летнюю девушку из автомобиля «ВАЗ» и перенесли ее к машине «скорой помощи». Туда же транспортировали и 42-летнего мужчину.

- Кроме этого, на месте ДТП, сотрудники «КРЫМ-СПАС» произвели необходимый комплекс мер по противопожарной безопасности для предотвращения загорания в зоне чрезвычайного происшествия, - отметил министр чрезвычайных ситуаций Сергей Шахов.