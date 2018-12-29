2018-12-29T21:29:52+03:00
Общество

Аксенов хочет передать буровые установки Крыма в Сирию

Сейчас совместную деятельность только обсуждают
Александра КОРШУНОВА
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Глава Крыма Сергей Аксенов хочет передать буровые установки предприятия "Черноморнефтегаз" в Сирию. Он отметил, что крымская техника новая и способна бурить "практически на любых глубинах".

- Сейчас предлагают использование наших платформ на сирийском шельфе. У нас же техника абсолютно новая, которая способна бурить практически на любых глубинах. В данный момент мы обсуждаем совместную деятельность. Такие технологии находятся в обсуждении, - подчеркнул Аксенов.

Кроме того, Аксенов рассказал, что республика договаривается с частными предприятиями о доставке фосфатов из Сирии в Крым. Он отметил, что это касается поставок таких грузов как уголь и зерновые.

Это также находится на стадии обсуждения.

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